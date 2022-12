Nächster Schritt: „Bauer sucht Frau“-Antje und Arne deuten Hochzeitspläne an

Antje und Arne strahlen bis über beide Ohren - sie sind verliebt. © Instagram/antje_bauer_sucht_frau2022

Sie waren DAS Traumpaar der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel. Nun könnten Kandidatin Antje und ihr Arne den nächsten Schritt wagen.

Läuten hier bald die Hochzeitsglocken? Antje (31) und Arne (31) haben dieses Jahr bei „Bauer sucht Frau“ das ganz große Liebesglück gefunden. Nicht nur Moderatorin Inka Bause (54), sondern auch die Zuschauer waren schnell begeistert von den TV-Turteltauben. Mittlerweile ist die Harzerin sogar schon auf den Hof des Milchbauern gezogen. Ein Happy End scheint in dieser Beziehung vorprogrammiert zu sein – doch gibt es auch bald eine Hochzeit? Genau das deutet Antje nun mit einem Instagram-Post an.

Auf ihrem Account teilte die Podologin eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit bei „Bauer sucht Frau“. Dazu schrieb sie: „Unser erster Ausflug zur Bürgergrotte. Der berühmte Gottfried August Bürger traf sich heimlich mit seiner Geliebten Molly in dieser Grotte. Molly und Gottfried heirateten in der Zukunft. Happy End.“ Ziemlich eindeutige Worte also, mit denen Antje andeutet, dass auch sie und Arne bald vor den Traualtar treten wollen. Dazu teilte sie Hashtags wie „Liebe“ oder „Zu zweit ist alles schöner“. Keine Frage: Antje und Arne sind auch nach der Kuppelshow verliebt wie am ersten Tag und wollen für immer zusammenbleiben.

„Bauer sucht Frau“: Antje wünscht sich einen Heiratsantrag

Die Fans könnten sich nicht mehr auf eine Trauung des Paars freuen. „Ihr passt perfekt zusammen“, schwärmte ein Follower neben Antjes Post. Ein anderer schrieb: „Hoffentlich endet es bei euch beiden auch mit Hochzeit!“

Zumindest wenn es nach Antje geht, werden sich die beiden TV-Stars lieber früher als später das Jawort geben. In ihrer Instagram-Story reagierte sie kürzlich sehr eindeutig auf die Frage, ob das Paar heiraten wird. „Für den Heiratsantrag ist Arne zuständig“, meinte die Fußpflegerin. Dabei verlinkte sie den Landwirt und richtete so eine ziemlich klare Forderung an ihn. Es scheint also alles darauf hinzudeuten, dass es bei „Bauer sucht Frau“ bald eine weitere romantische Traumhochzeit gibt.