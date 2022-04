Bauer sucht Frau: Matze voll in Love mit seiner Freundin – „Geht heiß her bei uns“

Von: Linda Rosenberger

Bei „Bauer sucht Frau“ wollte Matze die große Liebe finden. Nun schwebt er mit seiner neuen Freundin auf Wolke sieben. Auch für genug Feuer scheint gesorgt.

Sachsen-Anhalt - Jetzt ist der Funke doch noch übergesprungen: Eigentlich wollte Matze bei „Bauer sucht Frau“ (hier alle News auf der Themenseite) bereits seine Partnerin fürs Leben kennenlernen. So ganz hat es mit der großen Liebe in der RTL-Show im vergangenen Jahr allerdings noch nicht geklappt. Jetzt aber ist der Landwirt wieder vergeben und zwischen ihm und seiner neuen Freundin scheint es tatsächlich – Stichwort Funkenflug – „heiß“ herzugehen.

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verkuppelt die Landwirte auf RTL

Für jeden Topf gibt es einen Deckel und für beinahe jeden Landwirt gibt es bei RTL auch eine Dame. Seit 2005 zeigt der Privatsender bereits sein mittlerweile kultiges Dating-Format „Bauer sucht Frau“ und hat in all den Jahren schon den ein oder anderen Single erfolgreich verkuppelt.

Seither war es dabei Inka Bause, die in der TV-Show den Amor spielen durfte und zusammenbrachte, was offenbar zusammengehörte. Dank ihrer Hilfe fanden sich zum Beispiel auch Steffen und Nicole. Die beiden einstigen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten durften sich dank einer Kinderwunschklinik tatsächlich gerade über Nachwuchs freuen.

„Bauer sucht Frau“-Matze und Eileen gönnen sich einen Kurzurlaub © Instagram/matzemachts87

Schweinebauer Mathias hat mit Inka Bauses Hilfe bereits 2021 nach der großen Liebe gesucht

Im vergangenen Jahr ging auch Schweinebauer Mathias bei RTL auf die Suche nach seiner besseren Hälfte. Zunächst sah es auch wirklich so aus, als habe er diese in seiner Hofdame Eyleen gefunden. Doch das Schicksal meinte es offenbar doch anders mit den beiden.

So gingen der 34-Jährige und die Altenpflegerin nur kurze Zeit nach „Bauer sucht Frau“ wieder getrennte Wege. Nun aber ist Matze wieder in festen Händen, denn nach seine Zeit in der Fernsehsendung hat der Landwirt dieses Mal ganz allein die scheinbar ganz große Liebe gefunden.

Bauer sucht Frau: Matze voll in Love mit seiner Freundin - „Geht heiß her bei uns“

„Ich bin seit über vier Monaten in einer festen Beziehung und ich bin sehr glücklich“, strahlt Mathias gerade auf rtl.de. In einem auf der Website des Senders veröffentlichtem Video präsentiert der Bauer jetzt seine neue Freundin, die wie ihre Vorgängerin ebenfalls auf den Namen Eileen hört. Dieses Mal soll es aber wirklich mit dem frisch verliebten Paar klappen, denn die beiden verkünden strahlend, sich ineinander verliebt zu haben.

„Ich wohne hier ganz in der Nähe, gehe dem Mathias ab und zu auf den Kranz und es geht immer heiß her zwischen uns“, stellt sich Matzes neue Freundin offiziell vor. Tatsächlich scheinen echte Flammen zwischen ihr und dem einstigen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten zu lodern. So kommentiert Mathias ihre „heiße“ Ansage scherzhaft mit den Worten „am Ofen“, während seine Auserwählte nach ihrem Bekenntnis beinahe verschüchtert in die Kamera lächelt.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Matze schwärmt nach der RTL-Show von seiner neuen Eileen

Sonst aber scheint es Matzes neuer Freundin an Tatendrang nicht zu mangeln: „Eileenchen hat auch schon Schweine mitgetrieben", lobt der Landwirt seine Traumfrau und ergänzt, sie sei fleißig und könne mitanpacken. „Eigentlich das, was ich mir so vorgestellt hab", hat Mathias seine perfekte Partnerin nun offenbar endlich gefunden. Gleiches gilt übrigens wohl auch für Björn, denn auch dieser einstige „Bauer sucht Frau"-Kandidat hat seine neue Freundin gerade auf Instagram präsentiert.