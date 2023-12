„Bauer sucht Frau“ gegen DFB-Pokal: Wer landet im Quoten-Abseits?

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

Mit „Bauer sucht Frau“ erzielte RTL auch am Dienstagabend (5. Dezember) gute Quoten – obwohl parallel dazu im Ersten das DFB-Pokal-Duell zweier Bundesligisten lief.

Köln/Mönchengladbach – Der Dienstagabend (5. Dezember) stellte die Fernsehzuschauer einmal mehr vor die Qual der Wahl: Wem nach ländlicher Romantik war, der war bei RTL und „Bauer sucht Frau“ bestens aufgehoben, während es im Ersten mit dem DFB-Pokal-Kracher Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg (1:0 n.V.) sportlich hochkarätig zuging.

„Bauer sucht Frau“ tritt gegen DFB-Pokal an – und triumphiert

Das Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten, das Mitte November in der heimischen Liga mit einem deutlich 4:0-Sieg für Gladbach doch deutlich torreicher ausgefallen war, erreichte – wie für Live-Fußball üblich – ein Millionenpublikum: Wie dwdl.de berichtet, sahen insgesamt 3,3 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 15,2 Prozent) die phasenweise recht zähe Partie. Beim jungen Publikum, den 14- bis 49-Jährigen, schalteten immerhin rund 730.000 Menschen (Marktanteil von 15, 8 Prozent) ein.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Während man im Gladbacher Borussia-Park um das Weiterkommen im Pokal rang, wurde auf RTL ab 20:15 Uhr wieder fleißig geflirtet: Bei „Bauer sucht Frau“ funkte es nicht nur zwischen den Kandidaten, auch die TV-Zuschauer blieben leidenschaftlich dabei. Mit 3,65 Millionen Gesamt- (Marktanteil von 14,0 Prozent) und etwa 890.000 Zielgruppen-Zuschauern (Marktanteil von 16,2 Prozent) übertrumpfte man die DFB-Pokal-Partie zahlenmäßig gleich in beiden Kategorien.

Achtungserfolg für RTL – „Bauer sucht Frau“ schrammt nur knapp am Zielgruppen-Sieg vorbei

Gerade bei der für die Privatsender so wichtigen Zielgruppe konnte RTL einen Achtungserfolg einfahren: Unter den 14- bis 49-Jährigen schnitt keine Primetime-Sendung besser ab, lediglich die starke Quote der „Tagesschau“ (1,1 Millionen Zuschauer; Marktanteil von 20,4 Prozent) kostete „Bauer sucht Frau“ am Ende den Tagessieg.

Bei RTL wurde geknutscht, im Ersten um das Pokal-Weiterkommen gekämpft. © RTL/RTL+ & Sven Simon/Imago

Den errang – beim Gesamtpublikum – wenig überraschend das ZDF mit „Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht“, dem 16. Film der erfolgreichen Krimi-Reihe: Insgesamt 6,26 Millionen Menschen (Marktanteil von 23,5 Prozent) sahen den weihnachtlichen Mordfall. Damit knüpfte der Sender nahtlos an ein bereits sehr erfolgreich gelaufenes Vorabendprogramm (u. a. dank „heute“ und „Rosenheim-Cops“) an.

Bei RTL stand allerdings nicht nur Romantik auf dem Plan: So schickte „Bauer sucht Frau“-Patrick (27) eine seiner Hofdamen nach Hause – die hatte nämlich ihre Gummistiefel vergessen. Verwendete Quellen: dwdl.de, rtl.de