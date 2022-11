Patzer mit Folgen: Deshalb brach „Bauer sucht Frau“-Julia die Hofwoche wirklich ab

Im Gespräch mit Inka Bause kam der wahre Grund für Julias vorzeitigen Auszug heraus © RTL

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Julia verrät beim großen Wiedersehen den wahren Grund für ihren frühzeitigen Abschied aus der Kuppelshow.

Bei „Bauer sucht Frau“ wollte Hobby-Landwirt Erik (30) die große Liebe finden. Seine Auserwählte Julia (24) packte allerdings schnell wieder die Koffer und brach sogar vorzeitig die Hofwoche ab. Als Begründung gab die Bürokauffrau an, dass sich Erik kaum mit ihr unterhalten oder ihr Fragen gestellt habe. Enttäuscht suchte Julia das Weite und brach den Kontakt mit dem TV-Single ab. Im großen Finale der Kuppelshow standen sich die beiden dann wieder gegenüber – dementsprechend frostig war die Stimmung.

„Zum Scheunenfest warst du offen. Das war alles so überschwänglich. Aber als ich bei dir ankam, warst du so ruhig. Es kamen keine Fragen mehr“, klagte Julia. Der Junggeselle selbst redete eher um den heißen Brei herum: „Wir haben versucht, miteinander klarzukommen... Aber wir haben dann halt relativ schnell mitgekriegt, dass es nicht funktioniert mit uns.“ Erik sei im direkten Umgang mit einer Frau sehr „zurückgezogen“ und schüchtern.

„Bauer sucht Frau“: Eriks Fauxpas schockiert selbst Inka Bause

Im Gespräch mit Inka Bause (53) kam dann allerdings der wahre Grund für Julias vorzeitigen Auszug heraus. „Beim Scheunenfest hat er mich zum ersten Mal wie seine Ex-Freundin genannt“, offenbarte die Blondine. Zunächst habe sie das noch auf Aufregung geschoben. Doch Erik leistete sich immer wieder denselben Patzer. „Wenn das dann zu Hause noch zwei-, dreimal passiert und nicht nur einmal, tut es dann halt weh“, gestand sie.

Selbst Inka Bause reagierte geschockt auf dieses Geständnis. „Nein! Oh weh!“, kommentierte die Moderatorin entsetzt. Erik wiederum räumte ein, „enttäuscht“ von sich selbst zu sein. Julias Vorwurf, dass er seiner Ex noch immer nachtrauere, wies er allerdings zurück. „Ich bin seit über zwei Jahren von ihr getrennt. Also ich hänge ihr mit keiner Silbe mehr hinterher“, beteuerte der hauptberufliche Rettungssanitäter. Inka Bause gab ihm zum Abschied noch einen gut gemeinten Ratschlag mit auf den Weg: „Wenn du das nächste Mal eine Frau auf dem Hof hast, guck dir vorher noch mal den Namen an.“

