Bauer sucht Frau: Gerald sorgt mit peinlichem Anmach-Spruch für Lacher

Die vierte Folge des RTL-Erfolgsformats „Bauer sucht Frau“ hatte es in sich: Gerald (31) musste sich zwischen seinen beiden Auserwählten entscheiden. Ein Spruch sorgte für Lacher bei den TV-Zuschauern.

Namibia - Er ist der Bachelor unter den Bauern, noch nie bekam ein Kandidat so viele Bewerbungen wie Gerald: Der 31-Jährige lebt auf seiner Farm in Namibia, lebt den Traum vieler Menschen in der Wildnis Afrikas. Der gut aussehende Bauer ist ein Frauenschwarm, nahm Projektleiterin Anna (27) und Studentin Christine (24) mit zu sich nach Hause in Namibia. Am Montagabend musste sich der schüchterne Single-Mann dann aber von einer der beiden Bewerberinnen trennen. Gerald schickte schließlich Christine nach Hause: „Es war echt 'ne schöne Zeit mit euch beiden hier, aber eine Beziehung läuft eher nur mit Zweien“, erklärte der 31-Jährige im TV. „Mein Herz hat sich für Anna entschieden. Ich würde die weiteren Tage gerne mit ihr verbringen.“

Die eher zurückhaltende Studentin nahm den Rauswurf mit Fassung: „Ich bin noch jung, da werden sich noch viele Möglichkeiten ergeben.“ Projektleiterin Anna hingegen konnte ihr Glück kaum fassen: Die 27-Jährige durfte einen ganzen Tag mit Gerald alleine verbringen - ohne Konkurrenz. Den ersten gemeinsamen Tag verbrachten beide zu zweit in der Savanne Afrikas. Ein kuriose Szene am Montagabend sorgte beim RTL-Publikum für viele Lacher.

+ Anna und Gerald beim Ausflug in der Savanne Afrikas. © MG RTL D

Als Anna neben Gerald auf einem Baumstamm in der Wildnis saß, näherte sich plötzlich ein Pavian. Anna begutachtete den haarigen Freund und streichelte das Tier liebevoll mit ihrer Hand. Gerald beobachtete die Streicheleinheit und sagte etwas eifersüchtig: „Ich wünschte, Du würdest mich mal so streicheln.“ Sofort mussten beide lachen. Diesen Satz hätte Anna wohl nicht erwartet. Auch im Netz sorgte der Spruch für Lacher:

Streichel ihn doch, Anna. Wenn er schon danach fragt lol #bsf #bauersuchtfrau — Becca (@Becca18487) November 6, 2017

Puviane? Poviane? Die Aussprache von Gerald ist so sexy wie er #BauersuchtFrau — janabelle (@Jana__DD) November 6, 2017

Gerald passt irgendwie zu den Affen #BauersuchtFrau — Kiki Krebs (@kikikrebs) November 6, 2017

Gerald ist sehr charmant. Er entdeckt Parallelen zwischen den Affen und Anna. #bauersuchtfrau — A.T.K. (@sommersturm24) November 6, 2017

Gerald und seine Herzdame kamen sich im Tagesverlauf immer näher. Ob die beiden für immer zusammenbleiben? „Ich denke, dass ich schon ein bisschen verliebt bin in Anna", gestand der 31-Jährige am Ende des Tages. Und auch bei der die Blondine scheint es zu kribbeln: „Der Mann stimmt und das Leben stimmt“, schwärmte Anna. Wie es mit den Frischverliebten weitergeht, sehen die Zuschauer am nächsten Montag um 20.15 Uhr auf RTL bei „Bauer sucht Frau“.

Matthias Kernstock

Rubriklistenbild: © MG RTL D