Bauer sucht Frau International: Alle Kandidaten der vierten Staffel ab 25. April 2022 bei RTL

Inka Bause kuppelt wieder: In der vierten Staffel „Bauer sucht Frau International“ suchen vier Bauern und eine Bäuerin nach der Liebe fürs Leben. © RTL

Es geht wieder los: Bei „Bauer sucht Frau International“ suchen auch 2022 Landwirte aus aller Welt das passende Gegenstück. Die Kandidaten im Überblick.

Köln – „Bauer sucht Frau International“ geht in die nächste Runde. Ab Montag, 25. April 2022, soll es auf gleich fünf Bauernhöfen romantisch werden. Vier Bauern und eine Bäuerin in der ganzen Welt verteilt suchen nach der Liebe fürs Leben – und Moderatorin Inka Bause hilft ihnen dabei. Wir stellen die Kandidaten und die Kandidatin vor.

„Bauer sucht Frau International“ 2022 auf RTL: Justin aus Frankreich sucht die Liebe

In unserem Nachbarland Frankreich wartet der 30-jährige Justin auf die große Liebe. Auf dem Bauernhof im Elsass verdient er sein Geld mit Ackerbau. Er lebt zusammen mit seinen Eltern auf dem Hof, der laut RTL einer der letzten Familienbauernhöfe im Ort ist. Landwirt habe er schon als Kind werden wollen. In seiner Freizeit tanzt Justin gern, fährt Rad und geht auf Reisen. Single ist er seit Ende 2020.

Justin aus dem Elsass sucht bei „Bauer sucht Frau International“ nach einer neuen Liebe. © RTL

Am anderen Ende der Welt versucht Félix sein Glück. Im peruanischen Oxapampa baut er auf seiner Farm Kaffee an. Er lebt dort mit seinen Eltern und betreibt nebenbei ein kleines Hotel. Der 55 Jahre alte Kaffeebauer kennt als Sohn einer Deutschen und eines Peruaners laut RTL beide Kulturen bestens. Félix ist seit neun Jahren solo. In seiner Freizeit züchtet er Orchideen und fotografiert.

Félix baut Kaffee in Peru an und möchte sein Paradies mit seiner Traumfrau teilen. © RTL

„Bauer sucht Frau International“ 2022 auf RTL: In Südafrika sucht Rüdiger sein Glück

Im südafrikanischen Western Cape baut Bauer Rüdiger Spargel und Maracujas an – in seinem Leben fehlt ihm jedoch noch das passende Gegenstück. Der 58-Jährige ist teilweise in Südafrika aufgewachsen und hat bereits in Singapur und China gelebt. Sechs Jahre war Rüdiger verheiratet, ist jedoch seit 2016 geschieden. In seiner Freizeit fährt er gerne E-Bike, wandert, schwimmt, kocht und backt. Außerdem veranstaltet er für Freunde Kinoabende.

Spargelbauer Rüdiger aus Südafrika sucht nach der weiblichen Hauptrolle in seinem Leben. © RTL

Die einzige Frau in der Runde heißt Rolinka und lebt allein auf einem Selbstversorgerhof mit Weinanbau im französischen Okzitanien. Die 54-Jährige bewirtschaftet den selbst aufgebauten Hof seit 2011 und vermietet dort Zimmer an Gäste. Rolinka stammt aus den Niederlanden und hat dort Tourismus studiert. Vier Jahre sind seit ihrer letzten Beziehung vergangen. Zu ihren Hobbys zählen Fahrradfahren, Kochen und Meditieren.

Winzerin Rolinka erhofft sich von „Bauer sucht Frau International“ Schmetterlinge im Bauch. © RTL

„Bauer sucht Frau International“ 2022 auf RTL: Hans aus Kanada lebt mit Alpakas

Nach Nordamerika hat es Hans (62) verschlagen: Der gelernte Ingenieur betreibt in Ontario, Kanada, auf einer Tiere- und Selbstversorgerfarm. Bei ihm leben unter anderem Alpakas, Lamas, Pferde und Ziegen. „Nach einer Phase des bewussten Alleinseins, freut sich Hans auf eine Frau, die die gleichen Werte teilt. Wenn es passt, würde Hans gerne heiraten“, schreibt RTL über den Landwirt aus Leidenschaft. Zum Abschalten schraubt Hans gerne an alten Autos.

Im kalten Ontario fehlt Bauer Hans noch die passende Herzensdame. © TVNOW

Ob die Fünf Glück in der Liebe haben werden, zeigt RTL ab Montag, 25. April 2022 um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen und im Livestream. Verwendete Quellen: RTL, TVNOW