Bauer sucht Frau International: Alle Sendetermine der vierten Staffel ab 25. April 2022

Von: Sarah Wolzen

Am 25. April ist es endlich wieder so weit: „Bauer sucht Frau International“ geht in die nächste Runde. Hier gibt es alle Sendetermine der RTL-Kuppelshow mit Inka Bause.

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Ab dem 25. April 2022 wird bei RTL wieder verkuppelt, bis die Schwarte kracht. Inka Bause sorgt bei „Bauer sucht Frau International“ (alle News gibt es auf der „Bauer sucht Frau“-Themenseite) wieder dafür, dass einsame Bauern aus der ganzen Welt ihre Traumpartner finden.

Fünf liebeshungrige Landwirte (Bauer sucht Frau International: Alle Kandidaten der vierten Staffel ab 25. April 2022 bei RTL) haben sich wieder auf die Suche nach ihrem passenden Deckel gemacht. Doch wann kommen die neuen Folgen?

Bauer sucht Frau International: die Sendetermine

Insgesamt soll es 7 Folgen von „Bauer sucht Frau International“ geben (Bikinis, Fitness und Fame: Die schönsten Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten). Diese laufen immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Hier die Sendetermine in der Übersicht:

Folge 1: Montag, 25. April, 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 26. April, 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 2. Mai, 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 3. Mai, 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 9. Mai, 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 10. Mai, 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, 16. Mai, 20.15 Uhr

Falls man mal eine Folge von „Bauer sucht Frau International“ verpasst hat, gibt es keinen Grund zur Panik. Bei RTL+ kann man problemlos alle Folgen nachschauen. Verwendete Quellen: RTL