„Könnte ich mich dran gewöhnen“: „Bauer sucht Frau“-Kandidat lässt sich gerne von Hofdame bedienen

Bauer Ulf lässt sich von seiner Hofdame nur zu gerne verwöhnen © RTL+

Pferdewirt Ulf lässt seine Hofdame gerne in der Küche werkeln, während er selbst auf der Terrasse entspannt. Da macht seine Auserwählte aber nicht mit.

Die Frau steht in der Küche, während es sich der Mann mit einem Bier auf dem Sofa gemütlich macht: So oder so ähnlich sah die Rollenverteilung traditionell lange Zeit in Familien aus. Mittlerweile hat sich das natürlich geändert und auch Männer packen immer mehr im Haushalt mit an. Doch nicht alle Herren der Schöpfung finden die Vorstellung prickelnd, den Kochlöffel und den Wischmopp zu schwingen. Auch „Bauer sucht Frau“-Kandidat Ulf (31) ist in Sachen Gleichberechtigung eher altmodisch.

Nur zu gerne lässt sich der Pferdewirt in den neuen Folgen der Kuppelshow von seiner Hofdame Anna Lina (28) bedienen – am liebsten von vorne bis hinten. Als seine Auserwählte ankündigt, ihm ein leckeres Mittagessen zu zaubern, ist Ulf sehr angetan. Statt seine Hilfe anzubieten, entspannt der Bauer lieber auf der Terrasse: „Dann bleib ich hier sitzen, wenn das in Ordnung ist.“

Für Ulf steht fest, dass er der Küche lieber fernbleibt. Doch auch die restlichen Haushaltsaufgaben überlässt er gerne dem anderen Geschlecht. „Ich würde mich freuen, wenn sie mehr das Kochen, Saubermachen, Wäsche waschen etc. übernimmt. Könnte ich mich dran gewöhnen, mich da hinzusetzen und aufs Essen zu warten“, plaudert der gelernte Metallbaumeister aus. Das fände er wirklich „wunderbar“.

Pferdewirt Ulf wird von seiner Hofdame in die Küche verdonnert

Anna Lina hat dagegen andere Pläne. Beim gemeinsamen Essen spricht sie die Rollenverteilung direkt an. „Ich bin natürlich auch so ein bisschen auf Gleichberechtigung aus. Ich würde mich halt freuen, wenn der Mann sich auch in die Küche stellt und nicht alles die Frau machen lässt. Genauso ist das bei der Haushaltsführung. Also ich finde, man sollte sich das wenn schon teilen“, so die tiermedizinische Fachangestellte.

Ulf wirkt wenig enthusiastisch, während er sich seine Spaghetti schmecken lässt. Als Kompromiss schlägt er vor, „einmal die Woche“ zu kochen. Anna Lina ist skeptisch: „Ich weiß nicht, ob das reichen würde.“ Schließlich einigt sich das Paar darauf, dass Ulf zweimal die Woche vor dem Herd steht. Ob das wohl gut geht?

