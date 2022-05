Bauer sucht Frau: Matze findet nach Dreharbeiten neue Liebe - Kein Happy End mit Eyleen

Von: Alica Plate

Teilen

Bauer sucht Frau: Matze hat außerhalb der TV-Show die perfekte Partnerin gefunden - auf Instagram zeigt er die hübsche Blondine © Screenshot/Instagram/matzemachts87

Schweinebauer Matze schwebt derzeit auf Wolke sieben. Im vergangen Jahr suchte er in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ nach der perfekten Partnerin - doch die Beziehung zu Kandidatin Eyleen hielt nur wenige Wochen. Nun zeigt er die neue Dame an seiner Seite und scheint nicht glücklicher sein zu können.

Merseburg - In der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ (alle Infos auf der Themenseite) hat sich Schweinebauer Matze aus Sachsen-Anhalt auf die Suche nach der Liebe seines Lebens begeben. Sah es im Format noch ganz danach aus, als hätte er in Kandidatin Eyleen die perfekte Partnerin gefunden, zerbrach die Liebe nach nur wenigen Wochen. Doch nun die Überraschung: Der Landwirt ist erneut verliebt - auf Instagram teilt er sein Glück.

Bauer sucht Frau: Matze und Eyleen kurz nach den Dreharbeiten wieder getrennt

Im vergangenen Jahr entschloss sich Matze an „Bauer sucht Frau“ (alle diesjährigen Kandidaten im Überblick) teilzunehmen, um mithilfe von Inka Bause seinem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Zunächst sah es dabei auch ganz danach aus, als hätte er mit Eyleen sein privates Glück gefunden. Doch kurz nach der Teilnahme gingen sie bereits wieder getrennte Wege.

Nach dem Beziehungs-Aus stellte der Schweinebauer dann seine neue Freundin vor und strahlte dabei über beide Ohren. Seit über vier Monaten sind die beiden nun ein Herz und eine Seele. Auch auf Instagram teilt er sein Glück und postet immer wieder gemeinsame Fotos mit der hübschen Blondine.

Bauer sucht Frau: Matze hat nach Dreharbeiten die Liebe gefunden - mit Eyleen hat es nicht gefunkt

Die beiden verbringen nicht nur gemeinsame Zeit auf dem Hof, sondern gönnten sich kürzlich einen Kurzurlaub. Doch auch am Tatendrang scheint es der Blondine nicht zu mangeln - denn sie packt auf dem Hof mächtig mit an. Scheint ganz so, als hätte Matthias außerhalb der Kuppelshow die große Liebe gefunden.

Auch in diesem Jahr suchen in dem TV-Ableger „Bauer sucht Frau International“ erneut einsame Landwirte nach dem perfekten Partner. Während der Start bei etlichen Kandidaten etwas holprig verläuft, ist „Bauer sucht Frau“-Kandidat Justin bereits verliebt - sein „Herz bumst“. Verwendete Quellen: Instagram.com/matzemachts87