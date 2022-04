Bauer sucht Frau: Patrick Romer zeigt völlig zerstörten Audi nach Unfall - „Heftig“

Von: Jonas Erbas

Ob da noch was zu retten ist? Bei einem Unfall am Wochenende wurde Patrick Romers Audi völlig zerstört – der „Bauer sucht Frau“-Star selbst blieb glücklicherweise größtenteils unverletzt (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Patrick Romer

Großes Glück für Patrick Romer: Am Wochenende war der „Bauer sucht Frau“-Star in einen schweren Autounfall verwickelt, entkam diesem aber wie durch ein Wunder nahezu unverletzt. Sein Audi hat dahingegen erhebliche Schäden abbekommen, wie der 26-Jährige jetzt bei Instagram zeigt.

Konstanz - Der Autounfall von „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer ist zwar schon ein paar Tage her, doch so ganz kann der 26-jährige Landwirt sein Glück – verständlicherweise – selbst noch nicht ganz fassen: Wie durch ein Wunder überlebte der inzwischen auch als Influencer erfolgreiche Rinderzüchter den Crash seines Audis mit einem Wagen, der ihm „die Vorfahrt genommen“ habe, wie er nach der Kollision behauptete. Er selbst trug nur leichte Blessuren davon – sein Auto wirkt dahingegen beinahe schrottreif.

Patrick Romer zeigt Unfallwagen bei Tageslicht – „Bauer sucht Frau“-Star kommentiert Schäden

So hat sich Patrick Romer das vergangene Wochenende (23. bzw. 24. April) bestimmt nicht vorgestellt: Der „Bauer sucht Frau“-Schwarm war in einen Autounfall verwickelt, sogar Feuerwehr und Rettungswagen mussten anrücken. Er selbst dokumentierte den Zusammenstoß via Instagram und lud dort ein Bild des Autowracks hoch.

Davon, was einmal ein schicker Audi war, ist nicht mehr viel zu erkennen: Der Unfallwagen des „Bauer sucht Frau“-Stars ist von außen wie innen beinahe komplett zerstört © Screenshot/Instagram/Patrick Romer

Den äußeren und inneren Schaden, den sein Audi durch die Karambolage unweigerlich genommen hat, zeigte der 26-Jährige nun noch einmal bei Tageslicht. „Hier ist nochmal das Unfallfahrzeug“, erklärte der Landwirt, während er die aufgeplatzten Airbags und einen riesengroßen Bruch in der Scheibe filmte. Die Front des Wagens sah ebenfalls erheblich deformiert aus. „Heftig“, suchte Patrick Romer bei dem Anblick nach den richtigen Worten.

„Bauer sucht Frau“-Schwarm Patrick Romer bei Anblick von Audi fassungslos – „Doch sehr kaputt“

„Das sieht doch sehr kaputt aus“, musste auch Patrick Romer gestehen, nachdem er sein Auto noch einmal von innen und außen inspiziert hatte. Auch das Fahrzeug seines Unfallgegners ist kaum als solches wiederzuerkennen: Das Dach ist vollkommen eingedrückt, die Seite des Wagens komplett verschlissen.

Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde offenbar niemand wirklich schwerwiegend verletzt. Das erleichterte auch Antonia Hemmer, die Freundin des „Bauer sucht Frau“-Stars, die von dem Unfall via Instagram erfahren hatte. Die hübsche Blondine hatte kurz danach selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, denn Antonia Hemmer entdeckte ein „Ei“ am Rücken und befragte Google nach einer Diagnose. Verwendete Quellen: instagram.com/patrick_romer_