„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel teilt emotionale Worte - Fans kriegen Gänsehaut

Iris und Uwe Abel lernten sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen. © Revierfoto via www.imago-images.de

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel gedenkt auf Instagram ihrer verstorbenen Mutter. Mit ihren rührenden Zeilen löst sie bei ihren Fans pure Gänsehaut aus.

Döttlingen - Iris Abel fand in Landwirt Uwe ihr Glück. Seit die beiden sich 2011 bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ mit Moderatorin Inka Bause kennengelernt haben, ist das Paar unzertrennlich. Auf der Social-Media-Plattform Instagram lässt die 52-Jährige ihre Fans auch regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben. Dabei thematisiert sie nicht nur ihr Leben und den Alltag mit dem Schweinebauern. Zuletzt teilte sie einen emotionalen Instagram-Post über ihre Familie. Dabei ging es um ihre verstorbene Mutter, der sie bereits vor 23 Jahren für immer Lebewohl sagen musste.

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel teilt emotionalen Post: „Ich weiß, du sitzt mit Omi oben auf einer Wolke“

Der Schmerz und die Trauer um den Verlust ihrer geliebten Mutter wird Iris wohl ihr Leben lang begleiten. Deshalb war es ihr offenbar auch ein Anliegen, ihr öffentlich an ihrem Geburtstag zu gedenken. „Mama, heute wäre dein 90. Geburtstag“, schrieb sie am Donnerstag (25.2.) unter ein Video auf Instagram, das mehrere Aufnahmen und Fotos ihrer Mutter zeigte. „Aber manchmal, wenn die Götter neidisch sind, rufen sie die Liebsten zu sich.“ Vor 23 Jahren musste sie ihre geliebte Mutter „nach einem Albtraum zwischen Hoffen und Bangen“ ziehen lassen, so Iris weiter.

An diesem besonderen Tag dachte der „Bauer sucht Frau“-Star auch wehmütig an die Zeit, die sie mit ihrer Mutter nicht mehr erleben durfte: „Ach Mama, wir hätten doch noch so viele schöne Jahre zusammen haben können und ich hätte Dich noch so gebraucht. Deine Liebe, deine Wärme, deine Ratschläge. Alles, was nur eine Mutter ihrem Kind geben kann. Dieses tiefe unzertrennliche Band.“

Schließlich teilte Iris mit ihrer Community einen besonderen Moment, den sie kurz nach dem Tod erlebte. „Zwei Tage nach deinem Tod bin ich nachts aufgewacht durch eine Berührung an meiner Schulter und ich habe gespürt, dass du da bist, um dich zu verabschieden“, schrieb Iris und weiter: „Ich weiß, du sitzt mit Omi oben auf einer Wolke und wachst über mich.“ Mit rührenden Worten beendete sie ihren Post: „Danke Mama und Omi bis zu meinem letzten Atemzug werde ich euch in meinem Herzen haben und lieben und irgendwann sehen wir uns wieder.“

Bauer sucht Frau (RTL): Iris Abel gedenkt ihrer Mutter - Fans bekommen Gänsehaut

Auch ihre Fans zeigten sich zutiefst berührt und antworteten ihr mit tröstenden Worten: „Das ist traurig, das hast Du sehr schön geschrieben Iris ...ich umarme Dich“ und „Ach meine Iris, Ich drücke dich ganz doll“ konnte man in den Kommentaren lesen. Eine Followerin zeigte besonderes Mitgefühl, da sie bereits eine ähnliche Erfahrung machen musste: „Fühl dich gedrückt, ich musste meine Mama vor 14 Jahren gehen lassen und sie fehlt mir jeden Tag.“ Bei einem anderen Fan löste sie mit ihrem Nachruf „Gänsehaut pur“ aus. (jbr)

Kürzlich postet sie ein uraltes Foto von sich. Hätten Sie Iris darauf erkannt?