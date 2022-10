„Bauer sucht Frau“: Michaels lässt Hofdamen auf Gartenliegen im Keller schlafen

„Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Michael N. erlaubt sich einen fiesen Scherz bei seinen Hofdamen. Mandy und Christine präsentiert er zwei Gartenliegen im Keller zur Übernachtung. Ein kleiner Test: Tatsächlich bekommt jede ein Wohnmobil.

Stade – Auf dem Scheunenfest bei „Bauer sucht Frau“, das am 11.10.22 auf RTL ausgestrahlt wurde, stand für die Kandidaten eine Entscheidung an, wen sie auf die Hofwoche für ein näheres Kennenlernen mitnehmen möchten. Michael N. (51) ließ sich am längsten Zeit, zwischen drei Frauen zu wählen, entschied sich dann aber für Christine (52) und Mandy (54). Die Freude darüber währte bei ihnen nur kurz: Bei der Besichtigung ihres Schlafplatzes vor Ort fiel ihnen alles aus dem Gesicht.

Gartenliege im Keller: Als Michael seinen Hofdamen ihren Schlafplatz zeigt, sind sie entsetzt

Michael N. holte die beiden Damen erst charmant mit einem Oldtimer-Tracker ab, überreichte Blumen und einen kleinen Sekt. Als es um den Schlafplatz auf seinen Hof ging, erlaubte sich der Bauer einen kleinen Scherz mit seinen Auserwählten.

Ein fieser Scherz: Bauer Michael N. präsentiert seinen Hofdamen Gartenliegen als Übernachtungsmöglichkeit.

Er präsentierte ihnen im Keller zwei Gartenliegen mit Kissen als Schlafplatz und ließ Mandy und Christine sogar darauf Probeliegen. Es wäre direkt bei der Küche, er könne morgens Kaffee bringen, die Sonne scheine herein, so der „Bauer sucht Frau“-Kandidat (alle Sendetermine der 18. Staffel). „So viel Platz habe ich ja auch nicht, das könnte ja passen für ein paar Tage“, argumentiert Michael.

Wohnmobile statt Liege: Michael erlaubt sich bei „Bauer sucht Frau“ einen Scherz mit seinen Damen

Die Frauen sind entsetzt: „Das ist nicht die Option für die Nacht“, sind sie sich einig. Sie können durchatmen, denn das Ganze war nur ein Scherz: „Ich hatte das als Joke für mich so n bisschen überlegt, die alte Gartenliege dahinzustellen. Ich wollte sie damit so ein bisschen aus der Reserve locken und testen, wie sie reagieren“, klärt der Bauer auf. Test bestanden: Die beiden nahmen es mit Humor.

Die richtige Unterkunft für Mandy und Christine: Jede bekommt einen eigenen Wohnwagen.

Stattdessen hat er Mandy und Christine je ein Wohnmobil in seinen Garten gestellt: „Ich habe mir da was Besonderes überlegt, damit wir da einen Rückzugsort haben für beide. Zwei große Wohnmobile, die habe ich extra für euch hergerichtet“, heißt es. Da strahlen die beiden Hofdamen: „So wie die Option jetzt ist, finde ich es optimal. Man kommt früh aus dem Wohnmobil und sieht die Natur pur. Es ist wie am Zeltlager von früher, es ist einfach schön“, erklärt Christine.

Nicht bei allen Teilnehmern ging es nach dem Scheunenfest aber so reibungslos weiter. Bauer Theo erteilte eine eiskalte Abfuhr bei „Bauer sucht Frau“ und schickte alle Frauen wieder heim. Verwendete Quellen: RTL/RTL+/Bauer sucht Frau/Staffel 18, Folge 2 vom 11.10.2022