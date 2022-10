TV-Skandal bei „Bauer sucht Frau“: RTL holte bewusst Schmuddelfilm-Kandidatin in Show

„Bauer sucht Frau“ hat in der aktuellen Staffel mit Patricia und Jörg ein echtes Traumpaar am Start. Die beiden Verliebten lassen die Herzen der Zuschauer höher schlagen. Doch Patricia hat eine überraschende Vergangenheit: Sie soll vor der Show Erwachsenenfilme gedreht haben.

Großbeeren – Seit 2005 läuft die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bereits und hat seitdem unzählige Traumpaare zusammen gebracht. Mit einer positiven Stimmung und einem gemütlichen Land-Feeling hat sich das romantische Format zu einem echten Publikumsliebling entwickelt und ist das perfekte Programm für einen Fernsehabend mit der Familie.

Traumpaar Patricia und Jörg: „Bauer sucht Frau“-Stars schweben in neuer Staffel auf Wolke 7

In der aktuellen 18. Staffel des Quotenschlagers sucht Ammenkuhhalter Jörg (49) sein großes Glück. Mit der sympathischen Patricia (40) scheint es für den leidenschaftlichen Landwirt und Papa schonmal richtig gut zu laufen. Die beiden verstehen sich blendend und tauschten in der letzten Folge bereits Küsse und Zärtlichkeiten. Auch Jörgs Familie und seine engsten Freunde haben dem frisch gebackenen Paar bereits ihren Segen gegeben. Eine echte „Bauer sucht Frau“-Lovestory eben.

Was mitfiebernde Zuschauer so aber in der Show nicht zu sehen bekommen: Patricia hat eine überraschende Vergangenheit. Denn wie bild.de berichtet, soll sie vor Jahren ihre eigenen Schmuddelfilme gedreht und sie unter einem Künstlernamen auf diversen Internetseiten veröffentlicht haben.

Skandal bei „Bauer sucht Frau“: RTL holte bewusst Schmuddelfilm-Kandidatin in Show

Anrüchig ist dies an sich ja nicht, überraschend ist aber, dass RTL von ihrer Vergangenheit wusste und Patricia trotzdem als Kandidatin in die familienfreundliche Show eingeladen hat. Gegenüber bild.de verteidigt der Sender die Entscheidung: „Dass sie vor vielen Jahren erotische Filme gedreht hat, ist nicht verwerflich und kein Grund, dass sie nicht an der Sendung teilnehmen darf.“

Für einige Eltern bei Facebook ist die Entscheidung von RTL, eine Darstellerin für „Bauer sucht Frau“ zu casten und in die Show zu holen, ein Skandal. Unter den Postings sammeln sich Hunderte Kommentare. Doch hauptsächlich finden die RTL-Zuschauer die Entscheidung richtig. Facebook-Userin Sandra Dapper meint: „Und was soll daran nun schlimm sein?“. Larry meint: „Wenn der Bauer damit kein Problem hat, warum nicht.“

Schmuddelfilm-Darstellerin bei „Bauer sucht Frau“ (RTL): Inka Bause verspricht mehr Qualität in neuer Staffel

Es bleibt abzuwarten, wie Moderatorin Inka Bause (53), die seit 17 Jahren das Gesicht der Sendung ist, zu Patricias Vergangenheit steht. Denn wie die charmante Kupplerin vor Kurzem enthüllte, drohte sie bereits, aus der Show auszusteigen. Ihre Angst: Der romantische und herzerwärmende TV-Hit könnte sich in ein Trash-Format entwickeln. „Ich möchte die wahre Liebe zeigen und nicht Sex in der ersten Nacht und Besamungshandschuhe und Gespräche, bei denen alle bis zum Ellenbogen in Kühen stecken“, lautete ihre klare Ansage.

Patricias Vergangenheit erscheint im Rahmen der RTL-Show wie ein Schock, im Vordergrund steht aber nach wie vor ihre blühende Beziehung mit Jörg. Liebe ist ja schließlich für alle da – und bei den romantischen Szenen zwischen den beiden, kann man sich doch nur freuen, dass sie sich gefunden haben. Wenig Freude wird den Zuschauern hingegen eine Aktion von „Bauer sucht Frau“-Kandidat Michael bereitet haben, der seine Herzensdamen auf Gartenstühlen im Keller schlafen ließ. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de, insider.com