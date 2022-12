Nur Stress? „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer nimmt nach Trennung stark ab

Von: Julia Cuprakowa

Nach der Trennung von Patrick Romer musste „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer einige gesundheitliche Rückschläge einstecken. Das ging nicht spurlos an ihr vorbei.

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Antonia Hemmer hatte es in letzter Zeit nicht leicht. Die TV-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ wurde ausgestrahlt, daraufhin gab es heftige Kritik in den sozialen Medien an ihrer Beziehung mit Patrick Romer. Anschließend kam dann die Trennung, wie echo24.de berichtete.

Keine Trennung ist leicht, aber Antonia hat es besonders hart getroffen, wie sie ihren Followern auf Instagram mitteilte. Immerhin haben sich die beiden wohl im Guten getrennt, denn es „fließt kein böses Blut“. Antonias Ex Patrick Romer scheint den Trennungsschmerz einfach wegzufeiern. Nun, auch Antonia ist kein Kind von Traurigkeit. Denn auch sie ging mit einer Freundin feiern und verletzte sich dabei die Nase. Der Stress in letzter Zeit hinterließ bei ihr wohl deutliche Spuren, berichtet echo24.de.

Nasenbruch, Knieschmerzen und Krankenhaus-Aufenthalt bei „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer

Neben der verletzten Nase litt die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Hofdame Antonia Hemmer wohl auch unter starken Knieschmerzen, wie „watson.de“ berichtet. Laut ihrer Aussage waren die Schmerzen so heftig, dass sie ihr Bein nicht mehr ausstrecken konnte. Das war nach ihren heftigen Unterleibsschmerzen, derentwegen sie sogar ins Krankenhaus musste, wie echo24.de bereits berichtete.

Dafür, dass ihr all das mehr zugesetzt haben könnte, als Antonia bis jetzt verraten hat, gibt es nun ein neues Indiz. Denn Antonia wandte sich mit einem Update an ihre Fans, welches sie selbst „echt krass“ findet, wie sie sagt.

Schock-Nachricht von Antonia Hemmer – sie hat stark an Gewicht verloren

Wie „watson.de“ weiter berichtet, filme Antonia sich in ihrer Instagram-Story vor einem Spiegel, sodass man ihren gesamten Körper sehen konnte. Das hatte einen bestimmten Grund: Denn sie wollte ihren Fans etwas zeigen! „Ich werde ja immer wieder von euch gefragt, ob ich abgenommen habe und ich konnte es euch ehrlich gesagt nie beantworten, weil ich mich nicht gewogen habe“, berichtet sie ihren Fans. Nun hat sich die hübsche Blondine auf die Waage gestellt und musste feststellen, dass sie tatsächlich ordentlich abgenommen hat.

„Ich bin fast umgefallen“, sagte sie in ihrer Insta-Story. Der Grund: Antonia wiegt jetzt nur noch 59 Kilogramm. Im Vergleich: Im Sommer seien es noch 64 Kilo gewesen. Also ein deutlicher Gewichtsverlust! Ob sie die Entwicklung gut oder schlecht findet, teile sie nicht mit. Der Umstand scheint sie nur zu verwundern: „Wo ist das alles hin? Ich hab doch gar nichts gemacht“. Schließlich fällt ihr doch noch ein Grund für ihren Gewichtsverlust ein: „Na gut, wird natürlich der Stress gewesen sein.“