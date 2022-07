„Bauer sucht Frau“-Stars Narumol und Josef bekommen eigene Doku-Soap

Narumol und Josef bekommen bald ihre eigne Doku-Soap © RTL2

Seit ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ sind die beiden Kult! Bauer Josef und seine Narumol werden demnächst in ihrer eigenen Reality-Show zu sehen sein.

Pittenhart, Chiemgau – „Bauer sucht Frau“-Zuschauer aufgepasst: Bei RTL II wird demnächst eine Sendung an den Start gehen, die kein Fan der Kuppel-Show verpassen sollte. Denn das BsF-Kultpaar Josef (60) und Narumol David (57) wird in seiner eigenen Doku-Soap zu sehen sein! Die beiden TV-Stars werden in der Sendung noch einmal vor den Traualtar treten. Damit soll Narumols größter Wunsch, eine traditionell thailändische Hochzeit auszurichten endlich erfüllt werden.

Eigentlich sind Josef und Narumol bereits seit 2010 offiziell verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich in der fünften „Bauer sucht Frau“-Staffel im Jahr 2009. Ein Jahr nach der Hochzeit wurde ihre Liebe dann von der Geburt der gemeinsamen Tochter Jorafina gekrönt. Die heute Elfjährige wird ebenfalls in der geplanten Doku-Soap mit dem Titel „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“ zu sehen sein. Gedreht wurde das TV-Format sowohl im bayerischen Chiemgau als auch in Narumols Heimatland Thailand.

Die Idee für eine eigene Doku-Soap über Josef und Narumol kam durch ihre Teilnahme an anderen Reality-Formaten

Seit ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ waren Josef und Narumol in zahlreichen anderen TV-Sendungen zu Gast. Insbesondere die Auftritte der gebürtigen Thailänderin bei „Kampf der Reality-Stars“ und „Grip - Promi Kart Masters“ kamen beim Fernsehpublikum so gut an, dass bei RTL II die Idee entstand, dem Kult-Paar seine eigene Doku-Soap zu kreieren. „In ‚Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!‘ nimmt uns das Traumpaar aus ‚Bauer sucht Frau‘ (RTL) mit auf eine neue romantische Reise von Oberbayern nach Thailand und zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Wann genau die Show ihre Premiere im Free-TV feiern wird, steht allerdings noch nicht fest. Sehr wahrscheinlich können Fans von Josef und Narumol jedoch auf eine Ausstrahlung im Herbst dieses Jahres hoffen.