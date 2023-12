„Bauer sucht Frau“-Steffen perplex: Hofdame Kathrin macht klare Ansage und reist ab

Von: Elena Rothammer

Nicht jeder findet bei „Bauer sucht Frau“ sein Glück. Metzger Steffen zeigte sich seiner Hofdame Kathrin gegenüber bislang wenig gesprächig – von Romantik keine Spur. Diese zieht nun die Konsequenzen.

Landkreis Miltenberg – Die Hofwochen bei „Bauer sucht Frau“ gehen nach und nach zu Ende. Auch Metzger Steffen (42) hoffte, in der RTL-Kuppelshow mit Inka Bause (55) sein Glück zu finden. Doch anstatt mit Charme begegnete er seine Hofdame Kathrin (39) eher maulfaul. Auf Funken oder gar Romantik wartete die Brünette vergeblich. Aus diesem Grund zieht Kathrin letztendlich einen deutlichen Schlussstrich.

„Das bringt alles nichts“: Klare Worte von „Bauer sucht Frau“-Hofdame Kathrin an Steffen

Die Hofwoche startete bereits holprig: Weil sein Lamborghini zu klein war, ließ „Bauer sucht Frau“-Kandidat Steffen Kathrin am Bahnhof stehen. Auch danach wollte der 42-Jährige nicht so recht auf sie zukommen. „Ich hatte immer noch den Funken Hoffnung, dass Steffen doch noch rauskommt aus seiner kleinen Blase. Dass ich ihn da abholen und wachrütteln kann, der Liebe wegen. Aber das wird nichts. Also habe ich mir gedacht: So, jetzt sprich mal Tacheles mit ihm“, kündigt Kathrin in der RTL-Show an. Gesagt, getan.

Die 39-Jährige bittet Steffen zum Gespräch – und dem schwant bereits Böses. „Als Kathrin in die Metzgerei kam, hat sie schon richtig streng geguckt. [...] Ich habe kein gutes Gefühl gehabt“, räumt der TV-Bauer ein. Seine Befürchtungen sollten bestätigt werden. „Pass auf, ich mache es kurz und schmerzlos, wir beide sind ja schon erwachsene Leute. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn ich heute schon abreise“, verkündet Kathrin klar und deutlich.

Steffen hat mit dieser Entscheidung offenbar nicht gerechnet. „Das kommt jetzt doch ein bisschen überraschend, dass du jetzt doch schon einen Tag vorher abreist. Ich hätte mir doch gewünscht, dass wir wenigstens die Woche zusammen als Freunde verbringen, also den Rest noch und das Kapitel dann abschließen und dann eine Freundschaft ...“, will der Landwirt einhaken, doch davon will Kathrin nichts wissen. „Nein, das bringt alles nichts. Müssen wir uns ja beide selbst eingestehen, oder?“, ist sie überzeugt.

„Liebe kann man nicht erzwingen“: „Bauer sucht Frau“-Steffen bedauert Kathrins Abreise

Von ihrer Entscheidung lässt sich Kathrin nicht mehr abbringen. „Steffen hat kein Interesse an mir. Schade auf eine Art, aber es ist halt so. So ist er“, meint sie abschließend im Einzelinterview, ehe sie den Hof mit gepackten Taschen verlässt. Steffen bleibt betrübt zurück – akzeptiert ihre Wahl aber. „Traurig ist man immer, wenn jemand den Hof wieder verlässt. Wir haben uns ja gut verstanden und viel Spaß gehabt zusammen. Aber die Liebe kann man nicht erzwingen und wenn es nicht funktioniert, ist es das Beste, wenn man sich gleich trennt“, zeigt er sich gefasst.

Andere Teilnehmer hatten da schon mehr Erfolg. Zwei „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen bleiben sogar direkt auf den Höfen bei ihren Angebeteten. Verwendete Quellen: RTL / „Bauer sucht Frau“