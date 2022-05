Bauer sucht Frau: Völlig erschlankte Iris Abel tanzt nur im Bikini bei „Club der guten Laune“ im TV

Von: Alica Plate

Iris Abel wagt das nächste Abenteuer: Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin ist seit dem 04. Mai in der neuen Sat.1-Show „Club der guten Laune“ zu sehen. Dabei lässt die 44-Jährige ganz schön die Hüllen fallen - im knappen Rock und Bikinioberteil stellt sie ihre erschlankte Figur zur Show.

Thailand - Seit dem 04. Mai flackert die neue TV-Show „Club der guten Laune“ über die Bildschirme. „Bauer sucht Frau“-Star (alle News auf unserer Themenseite) Iris Abel ist eine der elf Kandidaten, die innerhalb des Formats versuchen, als Sieger hervorzugehen. Dabei präsentiert sie bereits in der ersten Folge ihren erschlankten Körper - denn der hat sich seit ihrer Teilnahme in der RTL-Show mit Inka Bause ganz schön verändert.

Iris Abel TV-Star Geboren am 03. Mai 1968 (Alter 44) Partner Uwe Abel (verh. seit 2013) TV-Shows Bauer sucht Frau, Sommerhaus der Stars, Club der guten Laune

Club der guten Laune: Iris Abel mit von der Partie

Nachdem „Promis unter Palmen“ 2021 nach zwei Staffeln eingestellt wurde, scheint das neue Sat.1-Format dem Konzept recht Nahe zu kommen. Insgesamt elf Prominente kämpfen innerhalb verschiedener Spiele um die Krone - dem Gewinner winkt dabei eine Siegerprämie von satten 50.000 Euro.

Auch Iris Abel, die 2011 in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ in Landwirt Uwe Abel den Mann fürs Leben gefunden hat (Bauer sucht Frau International: Alle Kandidaten der vierten Staffel ab 25. April 2022 bei RTL), ist mit von der Partie. Bereits in der ersten Folge gibt sie ordentlich Gas.

Iris Abel gibt im knappen Outfit bei ihrer Performance alles © Sat.1

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel lässt in Sat.1-Show die Hüllen fallen

Denn der TV-Star hat sich mit den Jahren ganz schön verändert. Nicht nur die Frisur von Iris Abel steht gefühlt im ewigen Wandel, sondern auch ihre Figur. Insgesamt 30 Kilogramm hat sie nach ihrer OP, bei der sie sich den Magen verkleinern lassen hat, bereits verloren. In der Sat.1-Show „Club der guten Laune“ stellte sie ihre neue Figur nun zur Show.

Denn innerhalb eines Spiels wurde es bei „Club der guten Laune“ (alle Kandidaten im Überblick) ganz schön schlüpfrig. Die Kandidaten hatten die Aufgabe, für ihre Mitstreiter zu tanzen. Dabei erhielten sie vom Sender verschiedene Kostüme. Iris Abel hatte die große Ehre, zu „Barbie Girl“ zu performen.

Bauer sucht Frau: Völlig erschlankte Iris Abel tanzt nur in Unterwäsche bei „Club der guten Laune“ im TV

Die 44-Jährige wählte für ihren Auftritt ein besonders freizügiges Outfit: Zu einem knappen Rock kombinierte sie ein türkisfarbenes Bikinioberteil - einen Look, den sie schließlich mit Sonnenbrille, Cap und Federboa abrundete. Ein ganz schön ungewohnter Anblick, wie auch einer ihrer Mitstreiter findet.

„Ich war die ersten drei Sekunden schon fast schockiert und dachte, wo geht das jetzt hin, das Spiel. Ich finde, dass sie heute über sich hinausgewachsen ist“, so Julian F.M. Stoeckel. Auch die anderen Mitstreiter schienen von ihrer Performance regelrecht begeistert gewesen zu sein. Gleich fünf Leute stimmten für sie ab, weshalb Iris am Ende als Gewinnerin des Spiels hervorging. Für den Sieg in der Show reichte es jedoch nicht - Iris musste bereits in der ersten Folge Thailand verlassen.

Nachwuchs bei Iris und Uwe Abel: „Bauer sucht Frau“-Stars haben ein Ziegenbaby aufgenommen

Doch Iris Abel ist nicht nur immer wieder im TV zu sehen, sondern gibt ihren Fans auch auf Instagram einen Einblick in ihr Leben. Dabei entzückte sie ihre Follower kürzlich mit zuckersüßem Nachwuchs - denn die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin und ihr Mann Uwe haben ein Ziegenbaby aufgenommen. Verwendete Quellen: Sat.1/Club der guten Laune