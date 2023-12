Ein Jahr nach „Bauer sucht Frau“: So läuft es bei Antje und Arne

Von: Jonas Erbas

In der vorangegangenen „Bauer sucht Frau“-Staffel verkuppelte Inka Bause Milchbauer Arne mit Hofdame Antje. Doch wie sieht es inzwischen mit dem gemeinsamen Liebesglück aus?

Gleichen – Die Teilnahme an der 18. Staffel von „Bauer sucht Frau“ (2022) werden Antje (33) und Arne (32) definitiv nie vergessen: Bereits beim Scheunenfest funkte es gewaltig und auch die gemeinsame Hofwoche verlief nahezu perfekt. Am Ende durfte sich Inka Bause (55) über ein weiteres Paar freuen, das mithilfe der RTL-Kuppelshow zueinander gefunden hatte.

Antje und Arne haben bei „Bauer sucht Frau“ ihr Glück gefunden

Eine weitere „Bauer sucht Frau“-Staffel später ist das Liebesglück augenscheinlich noch immer intakt: Wenige Wochen nach den Dreharbeiten ist Antje zu Arne auf dessen Milchhof im südniedersächsischen Gleichen bei Göttingen gezogen und greift dem erfolgreichen Milchbauern und Hofkäser dort unter die Arme.

Bei Instagram lässt das „Bauer sucht Frau“-Paar mehrere zehntausend Follower an seinem Alltag teilhaben: beim Spazierengehen, beim Einkaufen, beim Theaterbesuch und natürlich auch beim Arbeiten. Auch an Heiligabend meldeten sich Antje und Arne mit einem weihnachtlichen Christbaum-Schnappschuss bei ihren Fans. Ihre strahlenden Gesichter lassen keinen Zweifel: Noch immer ist das Landwirt-Duo bis über beide Ohren verliebt.

Sondersendung mit Inka Bause: Antje und Arne erneut bei „Bauer sucht Frau“

Für Arnes Milchhof, einem „Familienbetrieb mit glücklichen Kühen“, wie es auf dem firmeneigenen Instagram-Profil heißt, scheint es ebenfalls gut zu laufen – so gut, dass Antje und Arne ein weiteres Mal bei Inka Bause auftreten dürfen: In der Sondersendung „Bauer sucht Frau – Neue Geschichten mit Herz“ (25. Dezember, 19:05 Uhr, RTL) dürfen die Zuschauer dem Paar bei der Apfelernte sowie der Herstellung einer neuen Käsesorte zugucken, wie die beiden in der Bildunterschrift eines Beitrags verraten.

Das RTL-Special wird sich auch anderen, aus der Sendung bekannten Paaren zuwenden: So zeigen erste Bilder, wie traumhaft die Hochzeit von „Bauer sucht Frau“-Paar Nils und Vanessa war. Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com/antje_bauer_sucht_frau2022, traupes.de