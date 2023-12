Inka Bause verrät: Zwei „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen bleiben direkt auf den Höfen

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

Bei „Bauer sucht Frau“ funkt es gewaltig: Wie Inka Bause nun verrät, entschließen sich gleich zwei Damen dazu, länger auf den Höfen zu bleiben.

Kevelaer/Nordeifel – Spätestens am Ende der Hofwoche, oftmals allerdings wesentlich früher, zeigt sich bei „Bauer sucht Frau“, welche Paare eine gemeinsame Zukunft haben könnten und wer wieder getrennter Wege gehen sollte. In Staffel 19 hat es bei manch einem Landwirt bereits gewaltig gefunkt – so sehr, dass sie ihre Herzensdamen gar nicht mehr ziehen lassen wollen.

Single-Leben adieu? Zwei „Bauer sucht Frau“-Kandidaten bleiben auch nach der Hofwoche

Und das müssen sie auch nicht – zumindest in zwei Fällen: Denn wie Inka Bause (55) in der Vorschau auf Folge 9 (läuft am 18. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL) verrät, geht die Liebesgeschichte auf gleich zwei Höfen in die Verlängerung. Zuvor waren bei „Bauer sucht Frau“ gleich mehrere Hofwochen vorzeitig beendet worden.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Umso erfreulicher, dass es bei zwei Paaren augenscheinlich richtig gefunkt hat. „Bei Hans und André sind die Frauen nach der Hofwoche direkt geblieben. Was daraus wird, das erfahren Sie nächstes Mal bei uns“, verspricht die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin und deutet an: Im nordrhein-westfälischen Kevelaer sowie in der Nordeifel könnte es künftig zwei Single-Landwirte weniger geben.

Amor hat seine Pfeile verschossen: Bei „Bauer sucht Frau“ funkt es gewaltig

Tatsächlich sah es bislang ganz danach aus, als habe Amor tatkräftig in der RTL-Kuppelshow mitgemischt: Bei André und seiner Hofdame Julia kam es bereits zum ersten Kuss und vorsichtigen Zukunftsplänen, während Hans und Elke einen emotionalen Moment miteinander teilten, bei dem sogar Tränen flossen.

Hier hat es bei „Bauer sucht Frau“ augenscheinlich mächtig gefunkt: André und Julia (l.) und Hans und Elke. © RTL/Stefan Gregorowius

Viel kann also nicht mehr schiefgehen – doch bekanntlich ist die Sendung mit Inka Bause stets für eine Überraschung gut. Bei einem anderen Kandidaten fing die Hofwoche gerade erst an. Doch weil sein Lamborghini zu klein ist, ließ „Bauer sucht Frau“-Steffen seine Kathrin am Bahnhof stehen. Verwendete Quellen: „Bauer sucht Frau“ (RTL/RTL+; Staffel 19, Folge 8), rtl.de