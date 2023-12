Inka Bause verrät: Nächste „Bauer sucht Frau“-Kandidatin reist vorzeitig ab

Von: Elena Rothammer

Nicht jeder kann bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe finden. Moderatorin Inka Bause enthüllt, dass eine Hofdame schon nach kurzer Zeit ihre Sachen packt.

Köln – Während einige Hofwochen bei „Bauer sucht Frau“ schon in vollem Gange sind und manch einer schon auf ein Happy End zusteuert, starten andere eben erst. Unter anderem Milchbauer Patrick (27) durfte beim Scheunenfest drei Bewerberinnen kennenlernen, lud dann aber nur zwei davon zu sich auf den Hof ein. Wie Moderatorin Inka Bause (55) verriet, droht in dieser Konstellation allerdings ein Zerwürfnis.

Schon an Tag eins: Unzufriedenheit bei „Bauer sucht Frau“-Hofdame Annika

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Carolin schickte bereits ihren Hofherren nach Hause und gab ihm noch Eier mit auf den Weg. TV-Landwirt Patrick hingegen holt in Folge fünf gerade mal seine Hofdamen von der Bushaltestelle ab. Annika (26) und Sarina (25) dürfen ihn und seinen Hofalltag näher kennenlernen – doch schon von Anfang an zeichnet sich ab, dass das nicht gut gehen kann.

„Es fühlt sich definitiv nicht schön an, wenn eine zweite Person dabei ist und man den Mann, für den man sich beworben hat, teilen muss“, kritisiert Annika die Situation direkt zu Beginn im Einzelinterview. Sarina scheint sich daran weniger zu stören und sucht auf dem Weg zum Hof immer wieder das Gespräch mit Patrick. „Auf der Fahrt hin habe ich mich mit Patrick sehr gut unterhalten und mir ist natürlich auch aufgefallen, dass Annika nicht so wirklich im Gespräch mit uns war und sich so ein bisschen zurückgezogen hat“, hält die 25-Jährige fest.

Inka Bause verrät: Eine „Bauer sucht Frau“-Hofdame reist wieder ab

Im Ausblick auf die nächste Folge verrät Moderatorin Inka Bause auch schon, dass es bei dieser Konstellation nicht lange bleiben wird. „Bei Patrick hingegen ist für eine Frau die Hofwoche nach einem Tag schon wieder vorbei. Liebe und Drama gibt es nur bei ‚Bauer sucht Frau‘“, teasert die 55-Jährige an. Ob es Annika oder Sarina trifft oder ob eine der Damen sogar selbst die Reißleine zieht, lässt Inka Bause offen.

Auch bei Siegfried ist inzwischen nur noch eine Hofdame vor Ort. Mit ihr genoss der Landwirt einen entspannten Wellness-Tag. Dabei bewertete der „Bauer sucht Frau“-Kandidat die Figur seiner Hofdame Simone mit den Worten „einfach Mittelmaß“. Verwendete Quellen: RTL / „Bauer sucht Frau“