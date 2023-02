Baustopp bei den Wollnys: Wird der Hauskauf zum Alptraum?

Der größte Wunsch der Wollnys war ein trautes Heim in der Türkei. Doch nun scheint das Traumhaus vor dem Aus zu stehen.

Während in Deutschland der Winter noch fest im Sattel sitzt, planen die Wollnys bereits ihren Sommerurlaub. Für dieses Jahr hatte sich die Fernsehfamilie aus dem Rheinland etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Nicht irgendein x-beliebiger Urlaub sollte es werden, sondern der erste Urlaub im gemeinsamen Ferienhaus in der Türkei – für die ganze Familie Wollny!

Die Wollnys wären natürlich nicht die Wollnys, wenn sie Worten nicht auch Taten folgen ließen. Kurzerhand entschloss sich die sympathische Familie aus Neuss zum Hauskauf in der Türkei. Das Traumdomizil soll bereits in einem Monat fertiggestellt sein, damit dem sonnigen Sommerurlaub nichts mehr im Wege steht. Doch obwohl Vorfreude ja bekanntlich die schönste Freude ist, wollten es die Wollnys darauf allein nicht drauf ankommen lassen und sind in der neuen Folge ihrer RTLZWEI-Show „Die Wollnys“ kurzentschlossen zur Stippvisite in die Türkei geflogen. Kaum angekommen, konnten sie ihren Augen nicht trauen – die Baustelle ist wie leergefegt!

Die Wollnys um Mama Sylvia träumen vom Familiensitz in der Türkei. Bei einer Besichtigung läuft aber nicht alles ganz so reibungslos wie erhofft. © RTLZWEI

Baustelle wie leergefegt – Sylvia Wollny tobt

Dabei luden die ersten Eindrücke von der Baustelle zunächst zum Träumen ein. Tochter Estefania hatte beim Anblick des Pools auch schon erste Party-Pläne. Zwar sieht man dort, wo bald das kühle Nass Erfrischung von der Sonne des Südens bringen soll, derzeit nur eine mit Beton gefüllte Grube. Doch die gerade einmal zwanzig Jahre junge Sängerin, die zuletzt mit ihrem Hit „So schwer, so leicht“ die Herzen ihrer Fans eroberte, lässt ihrer Kreativität freien Lauf: Eine Party am Pool mit den besten Freunden – das wäre doch was!

Zwar ist Mama Wollny davon nur wenig begeistert, da sie in dem Feriendomizil in erster Linie Urlaub machen möchte. Doch bald fällt der Familie etwas viel Gravierenderes auf: Anders als vereinbart, sind keine Bauarbeiter auf der Baustelle! Mutter Sylvia kommentiert das alles mit ihrer unnachahmlichen Art: „Da kriege ich schon wieder so eine Krawatte“, schimpft die sonst so stressresistente Mutter von elf Kindern in einer Vorschau auf die neueste Wollny-Folge. Prompt stellen die Wollnys ihre Freunde zur Rede, die die Bauarbeiten beaufsichtigen sollen. Tatsächlich wäre die ganze letzte Woche ununterbrochen gearbeitet worden, sagen diese. Nur heute gönnen sich die sonst stets fleißigen Handwerker eine Pause. Mutter Sylvia bleibt zwar skeptisch, doch es kommt vorsichtige Hoffnung auf. Und Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt!