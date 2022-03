Beatrice Egli bekommt ihre eigene Schlagershow: starke Gästeliste für die „Beatrice Egli Show“ Ende April

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Was für eine Ehre! Beatrice Egli bekommt nicht nur eine eigene Schlagershow, ihr Name soll auch Programm sein. Die Gästeliste für die „Beatrice Egli Show“ wurde nun ebenfalls bekannt gegeben.

Leipzig - Nachdem Giovanni Zarrella und Ross Antony eine TV-Show mit ihren eigenen Namen im Titel bekommen haben, zieht nun auch Beatrice Egli nach. Aus „SWR Schlager - Die Show“ wird im April die „Beatrice Egli Show“. Nun wurden die ersten Showgäste der Schlagersängerin (hier alle News auf der Themenseite) bekannt gegeben, wie tz.de berichtet

Beatrice Egli Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin Geboren 21. Juni 1988 (Alter 33 Jahre), Pfäffikon, Freienbach, Schweiz Größe 1,63 m Eltern Ida Egli-Keller, Bruno Egli-Keller

Volle Dröhnung Beatrice Egli: Schlagersängerin bekommt eigenen TV-Show

2021 sollten Beatrice Egli (Leben und Karriere des Schlagerstars) und Alexander Klaws neuen Schlager-Wind in den SWR bringen. Doch schon in der zweiten Folge verzichtete man auf das Duo und ließ die Schlagersängerin alleine moderieren. Mit vollem Erfolg: Die Fans waren begeistert von Beatrice Eglis sympathischer Art.

Nun gibt es weitere Änderungen: Aus „SWR Schlager - Die Show“ wird die „Beatrice Egli Show“. Die neue TV-Show der Schlagersängerin soll in enger Zusammenarbeit mit der „Ross Antony Show“ stehen. SWR und MDR sollen sich hier auf eine Showkooperation geeinigt haben.

Beatrice Egli bekommt ihre eigene Schlagershow © dpa/Monika Skolimowska

Zusammenarbeit bei Schlagershows: Beatrice Egli und Ross Antony machen jetzt gemeinsame Sache

„Beide Shows werden sich in der Planung und Konzeption abstimmen, um den Interessen der Zuschauer:innen besser gerecht zu werden. Hierfür arbeiten die Redaktionen der beiden Shows zusammen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Premiere feiert die „Beatrice Egli Show“ am Samstag, dem 23. April 2022, um 20:15 Uhr.

Der Name soll hierbei Programm sei. Die TV-Show „ist auf Beatrice Egli als Gastgeberin zugeschnitten“, lässt der Sender wissen. Was eine üppige Gästeliste angeht, steht sie den alten Showhasen übrigens in nichts nach: Auch Beatrice Egli setzt auf namhafte Musik-Acts und erstklassige Unterhaltung.

Beatrice Egli bekommt ihre eigene Schlagershow: starke Gästeliste für die „Beatrice Egli Show“ Ende April

Beatrice Egli lädt ein und die Schlagerstars kommen: In der „Beatrice Egli Show“ am 23. April wird natürlich ihr neuer Kooperationspartner Ross Antony zu Gast sein. Außerdem sollen Semino Rossi, Seven, Francine Jordi, Eric Philippi und Tim Peters für gute Stimmung sorgen.

Doch damit nicht genug. Außerdem geben sich Kerstin Ott, Ireen Sheer, Art Garfunkel Jr. und Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack die Ehre und trällern ihre neusten Hits bei Beatrice Egli auf der Bühne.

Traurig und nachdenklich: Schlagerfans von Beatrice Egli nach letztem Selfie in Sorge

Tolle Nachrichten von Beatrice Egli. Vor allem, weil sich ihre Fans in letzter Zeit große Sorgen um die Schlagersängerin gemacht haben, da sie sich immer öfters traurig und nachdenklich auf Instagram zeigt.

Verwendete Quellen: Presseportal