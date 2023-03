Gästeliste von Beatrice Eglis Show im Ersten im April veröffentlicht

Schon seit längerem ist Beatrice Egli nicht nur erfolgreich als Schlagersängerin unterwegs. Als Moderatorin ihrer eigenen Show hat sie erneut zahlreiche Schlagergrößen eingeladen.

Berlin – Was kann diese Frau nicht? Beatrice Egli (34) ist zweifelsfrei ein absolutes Multitalent. Die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Siegerin ist seit langem einer der bekanntesten Schlagerstars in der deutschsprachigen Musikszene. Bei ihren Auftritten und auf Social Media überzeugt Beatrice allerdings nicht nur mit ihrer beeindruckenden Stimme, sondern auch mit ihren farbenfrohen und trendigen Outfits. Nicht umsonst ist die gebürtige Schweizerin über die Jahre zu einer regelrechten Modeikone avanciert. Doch damit nicht genug: Mit ihrer Sendung „Die Beatrice Egli Show“ hat sie sich außerdem ein solides drittes Standbein als TV-Moderatorin aufgebaut.

Ende März wird erneut eine Folge der „Beatrice Egli Show“ in den Fernsehstudios in Berlin-Adlershof aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird die nächste Ausgabe dann am 15. April im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und obwohl Beatrice im Gegensatz zu erfahreneren Kollegen wie Florian Silbereisen (41) oder Andy Borg (62) längst noch nicht so lange Gastgeberin im Schlagerfernsehen ist, konnte sie auch dieses Mal wieder zahlreiche hochkarätige Gäste für ihr TV-Format gewinnen.

Beatrice Egli wird in der nächsten Ausgabe ihrer Show eine Reihe an Stars begrüßen

Wie unter anderem schlagerprofis.de berichtet, werden sich in der „Beatrice Egli Show“ am 15. April zahlreiche Größen der deutschsprachigen Musikbranche die Klinke in die Hand geben. Dabei wird die Namensgeberin und Moderatorin nicht nur junge Stars auf die Bühne holen. Auch absolute Schlagerlegenden wie Mireille Mathieu (76), Peter Maffay (73) und die Band „Pur“ werden die Zuschauer der Gala-Sendung mit ihren Performances unterhalten.

Nach ihrem Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ steht für Beatrice Egli im April die nächste Ausgabe ihres eigenen Schlagerformates an. © IMAGO/APress

Außerdem mit dabei: Melissa Naschenweng (32), Nik P. (60) und die Newcomerin Luna Klee (17). Doch Beatrice Egli unterhält ihr Publikum nicht ausschließlich mit Schlager. Unter anderem wird beispielsweise Komiker Bülent Ceylan (47) in Sendung auftreten. Besonders spannend wird darüber hinaus die Einlage des Musical-Ensembles von „Tanz der Vampire“. Die „Beatrice Egli Show“ wird am 15. April übrigens ausnahmsweise nicht nur im SWR, sondern auch beim Muttersender ARD ausgestrahlt. Sendestart ist pünktlich zur Prime-Time um 20:15 Uhr.