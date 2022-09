Beatrice Egli Show: Neuer Sendetermin bekannt - Fans können für 15 Euro live mit dabei sein

Schlager-Fans aufgepasst!

Berlin – Darauf haben ihre Fans schon lange gewartet! Endlich wird Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34) mit einer neuen Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ an den Start gehen. Zuletzt war die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Siegerin im April mit einer Folge ihrer eigenen TV-Gala im Fernsehen zu sehen. Jetzt gab die gebürtige Schweizerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt, dass bereits in wenigen Wochen die nächste Episode der „Beatrice Egli Show“ gedreht wird. Noch haben ihre Fans außerdem die Chance, Tickets für die Aufzeichnung zu ergattern.

Am 11. Oktober findet die nächste Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ in den MDR-Studios in Berlin-Adlershof statt. Wer nicht auf die Ausstrahlung im TV warten möchte, der kann für nur 15 Euro Tickets für den Dreh ergattern und live im Publikum sitzen, wenn die „Volles Risiko“-Interpretin ihre hochkarätigen Gäste begrüßt und die Zuschauer selbst mit ihrer beeindruckenden Stimme begeistert. Mit einem Link in ihrem Instagram-Post verweist Beatrice Egli ihre Fans auf den Verkauf der Gala-Tickets. Schnell sein lohnt sich also!

Fans können am 11. Oktober live im Studio der „Beatrice Egli Show“ beiwohnen

In ihrer Ankündigung der neuen „Beatrice Egli Show“-Ausgabe gibt sich die Schlagermusikerin geheimnisvoll. Zum jetzigen Zeitpunkt will die Gastgeberin nämlich noch nicht verraten, welche besonderen Gäste sie in der nächsten Folge ihrer eigenen TV-Sendung begrüßen wird. Eines ist jedoch klar: Wie bereits in den letzten Episoden der Schlager-Gala wird Egli sicherlich einige tolle Kollegen auf der Bühne begrüßen!

„Ich freue mich bereits jetzt auf einen Abend voller Emotionen, großartigen — noch geheimen — Gästen, spannenden Geschichten, unterhaltsamen Spielen und natürlich ganz viel Musik“, schreibt Beatrice Egli auf Instagram, „ich freue mich, wenn ihr zahlreich dabei seid und wir bei meiner Show in Berlin gemeinsam feiern können!“ Karten für die „Beatrice Egli Show“ am 11. Oktober in Berlin gibt es unter anderem bei „TVtickets.de“ zu erstehen.