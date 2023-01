Beatrice Egli: Ihre Show läuft ab April im Ersten

Beatrice Egli ist auf der Bühne Zuhause. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Schlagerstar Beatrice Egli ist überglücklich: Ihre gleichnamige Musik- und Unterhaltungsshow wird für die Frühjahrsausgabe ins Erste befördert.

Für Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34) könnte der Start ins neue Jahr nicht besser laufen. Auf Instagram bestätigt die Sängerin nun, dass ihre Unterhaltungssendung bald im Ersten ausgestrahlt wird. Bisher lief die „Beatrice Egli Show“ im SWR und MDR und war somit nicht ganz so prominent aufgestellt wie beispielsweise die Formate von Publikumsliebling Florian Silbereisen (41). Am 15. April 2023 ist die Sendung nun zur Primetime um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Über die tollen Neuigkeiten könnte sich niemand mehr freuen als Beatrice selbst. „Ich bin immer noch völlig aus dem Häuschen“, gestand die überwältigte Schweizerin ihren Instagram-Followern. Gerechnet habe sie nicht damit. „Mein Team hat mich gestern in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt. Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz!“, schwärmte die „Mein Herz“-Interpretin.

Beatrice Egli freut sich über „Bestätigung“ für ihre Show

Gewohnt bescheiden bedankte sich Beatrice anschließend bei ihren Kollegen, die „von Anfang an mich geglaubt haben.“ Der interne Zusammenhalt habe den Erfolg erst möglich gemacht. „Wir haben über die Zeit so einen tollen Teamspirit aufgebaut und jetzt ist es einfach nur schön, dass wir alle zusammen diese Bestätigung für unsere Show erhalten, die unseren Zuschauer:innen augenscheinlich auch ganz gut gefällt“, freute sich die Künstlerin. Außerdem sprach sie allen Schlagerkollegen ihren Dank aus, die ihrer Einladung zur Show bisher gefolgt sind. „Sie sind ein großer Teil dieses Erfolgs!“, betonte Beatrice.

Auch beim SWR freut man sich mit der Sängerin. „Dass die Beatrice Egli Show für die Frühjahrsausgabe in diesem Jahr ins Erste wechselt, ist ein schönes Zeichen für ihren Erfolg und für die große Beliebtheit unserer Moderatorin“, sagte Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR. Vorerst soll es sich aber nur um ein „Gastspiel“ der Musikerin in der ARD handeln. Die „Beatrice Egli Show“ wurde erstmals im April 2022 ausgestrahlt. Die kommende Folge stellt die dritte Ausgabe der Sendung dar.