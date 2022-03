„Beatrice Egli Show“ wird Anfang April aufgezeichnet - Fans können live dabei sein

Teilen

„Beatrice Egli Show“ wird Anfang April aufgezeichnet - Fans können live dabei sein © Maurizio Gambarini/dpa

Beatrice Egli wird am 23. April erstmals mit ihrer eigenen Sendung im TV zu sehen sein. Ihre Fans können jetzt noch Tickets erwerben, um bei der Studio-Aufzeichnung dabei zu sein.

Berlin – Sie hat die Schlagerwelt im Sturm erobert, jetzt geht sie sogar mit ihrer eigenen Show an den Start: Beatrice Egli (33) ist zweifelsohne zu einer echten Größe in der deutschsprachigen Musikbranche geworden. Seit 2021 moderierte die gebürtige Schweizerin bereits die Sendung „SWR Schlager - Die Show“. Durch das große Interesse an ihrer Person wurde diese jetzt kurzerhand in „Die Beatrice Egli Show“ umbenannt. Die erste Ausgabe des neuen TV-Formats wird am 23. April im SWR sowie im MDR zu sehen sein.

Doch wer nicht so lange warten will, um Beatrice Egli in Aktion zu sehen, der hat jetzt noch die Chance ein heiß begehrtes Ticket für die Aufzeichnung der Sendung am 5. April zu ergattern. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte die „DSDS“-Siegerin mit, dass noch einige Karten für den Dreh in Berlin zu haben sind. Neben ein Foto, das die hübsche Blondine lächelnd im Fernsehstudio zeigt, schreibt Beatrice: „Aus ‚SWR Schlager – Die Show‘ wird ‚Die Beatrice Egli Show‘. Und ihr könnt live dabei sein! Denn für die Sendung, die am 5. April in Berlin aufgezeichnet wird, gibt es noch einige Karten. Schnell sein lohnt sich.“

In der ersten Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ wartet die Sängerin mit einer hochkarätigen Gästeliste auf

In ihrem Beitrag verkündet Beatrice Egli außerdem bereits, welche Musikerinnen und Musiker in der ersten Folge ihrer eigenen Show dabei sein werden. Und die Gästeliste liest sich wie ein Who-is-Who der deutschen Schlagerbranche: Unter anderem Semino Rossi (59), Francine Jordi (44), Art Garfunkel Jr. (31) und Tim Peters (32) haben Beatrices Einladung, mit ihr gemeinsam auf der Bühne zu stehen, angenommen. „Ich freue mich jetzt schon auf meine Gäste“, schreibt die „Mein Herz“-Interpretin in ihrem Post weiter.

Dass sie mehr als nur eine talentierte Sängerin ist, bewies Beatrice Egli nicht erst seit ihrer Moderationstätigkeit für „SWR Schlager - Die Show“. Auch an der Seite ihres Kollegen Florian Silbereisen (40) fungierte sie in der Vergangenheit als Gastgeberin einiger seiner „Feste“-Shows. „Die Beatrice Egli Show“ könnte also schnell zu einer der beliebtesten Schlagersendungen des deutschen Fernsehens werden.