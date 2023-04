Beatrice Egli verspricht: Diese Show wird unvergesslich

Beatrice Egli feiert mit ihrer eigenen Schlager-Gala ihr Debüt im Ersten. Die Sängerin tritt damit gegen das DSDS-Finale an.

Berlin – Beatrice Egli (34) ist über die Jahre zu einer echten Größe im deutschen Unterhaltungsfernsehen geworden. Nachdem sie vor sage und schreibe einem Jahrzehnt als Siegerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hervorging, tritt die gebürtige Schweizerin seitdem zumeist im öffentlich-rechtlichen TV auf. Vor einiger Zeit hat sie mit der „Beatrice Egli Show“ sogar ihre eigene Schlager-Gala erhalten, die sich vor ähnlichen Formaten von und mit Florian Silbereisen (41) keinesfalls verstecken muss.

Zweimal wurde die „Beatrice Egli Show“ bereits im MDR und SWR ausgestrahlt, doch dieses Mal geht es für die „Volles Risiko“-Interpretin und ihr Team einen Schritt weiter: Am 15. April wird die beliebte Schlagersendung erstmals beim Muttersender ARD gezeigt. Über die Beförderung freut sich Beatrice Egli im Interview mit „Meine Schlagerwelt“ und kündigt im gleichen Atemzug selbstbewusst an: „Diese Show wird, glaube ich, eine unvergessliche, mit grandioser Musik und sehr starken und emotionalen Geschichten und auch Überraschungen.“

Beatrice Egli tritt mit ihrer Schlager-Extravaganza gegen das DSDS-Finale an

Dass am Samstagabend außerdem das Finale der diesjährigen DSDS-Staffel ausgestrahlt wird, lässt Beatrice Egli, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, im Gespräch mit den Reportern selbstverständlich nicht unkommentiert. „Ich laufe gegen das Finale von DSDS, was ich vor zehn Jahren gewonnen habe, das Schicksal will es so. Nehmen wir es an und hoffen wir, dass ganz viele einschalten im Ersten“, gibt sie sich zuversichtlich.

Ein kurzer Blick auf die Gästeliste der „Beatrice Egli Show“ lässt jedoch erahnen, dass die Gastgeberin keine Angst vor der Konkurrenz bei RTL haben muss. Mit Mireille Matthieu (76) und Peter Maffay (73) stehen nämlich unter anderem echte Schlagerlegenden auf der ARD-Bühne. Auch die Kult-Band „Pur“ sowie das Ensemble des Musicals „Tanz der Vampire“ wird Egli in ihrer Sendung begrüßen. Die dritte Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ wird am Samstag, den 15. April ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.