„Beauty and The Nerd“ von ProSieben auf 2023 verschoben

Teilen

Beauty and the Nerd wird verschoben © ProSieben / Benjamin Kis

Das kam unerwartet: ProSieben will die neue Staffel von „Beauty & The Nerd“ erst nächstes Jahr senden. Dabei sollte sie ab nächster Woche im TV laufen.

Bittere Enttäuschung für alle Fans von „Beauty & The Nerd“: Die neue Staffel der Datingshow kommt nun erst nächstes Jahr. Dies gab ProSieben am Montagabend per Twitter-Statement bekannt. „Wir müssen die Ausstrahlung von ‚Beauty & The Nerd‘ leider ins Jahr 2023 verschieben. Wir haben uns wie alle #BeautyNerd-Fans sehr auf den Start gefreut“, teilte der Sender mit. „Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ab Juni senden. Wir bitten um euer Verständnis.“

Was genau dahinter steckt, wird dadurch allerdings nicht klar. Eigentlich hätte die vierte Staffel bereits ab kommenden Donnerstag (2. Juni) ausgestrahlt werden sollen. Dass der Sender das Format nun so kurzfristig aus dem Programm nimmt, wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Seltsam ist auch, dass die Show gleich bis aufs nächste Jahr verschoben wurde, anstatt sie einfach ein paar Wochen später zu zeigen. Welches Alternativprogramm stattdessen gesendet wird, ist noch nicht bekannt. Sicher haben die ProSieben-Mitarbeiter nun erst einmal alle Hände voll damit zu tun, die Lücke im Programm zu füllen.

„Beauty & The Nerd“: Diese Kandidaten standen bereits fest

Erst Anfang Mai hatte der Sender die neuen Folgen von „Beauty & The Nerd“ angekündigt. Sechs Folgen sollten donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Als Teilnehmer wurden unter anderem Ex-GNTM-Kandidatin Natascha Beil (31), Influencer Chris Broy (33) und Reality-Star Walentina Doronina (22) bestätigt. Das Konzept der Datingshow sieht vor, dass sich acht Nerds und acht Beautys zu Zweierteams zusammentun. Anschließend müssen sie in verschiedenen Challenges gegen die anderen Paare antreten und Teamgeist beweisen. Die Sieger gewinnen ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie ein Umstyling für den „Nerd“. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.

Die neue Staffel wurde auf Zypern gedreht und vorab bereits mit Promofotos der Kandidaten beworben. Inzwischen hat der Sender allerdings sämtliche Bilder und Links zu den neuen Folgen aus dem Netz genommen. Die Zuschauer können nur rätseln darüber, was ProSieben dazu bewogen hat, die Show aus dem Programm zu werfen.