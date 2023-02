Anfang vom Ende für Bohlen? RTL verbannt neue DSDS-Folgen aus Mediathek nach Krasavice-Beef

RTL zieht nun die ersten Konsequenzen aus dem öffentlichen Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice: Die neuen DSDS-Folgen sind bei RTL+ in der Mediathek nicht mehr vorarb abrufbar.

Update 9. Februar 2023, 15 Uhr: Mit seinen sexistischen Anfeindungen gegenüber DSDS-Kandidatin Jill Lange sorgte Dieter Bohlen für Ärger. Seine Jury-Kollegin Katja Krasavice kritisierte den Poptitan deswegen offen. Der 68-Jährige möchte die Rapperin deshalb offenbar aus der Show werfen.

Quoteneinbruch bei RTL trotz oder wegen Sexismus-Skandal um Dieter Bohlen

Doch daraus wird erstmal nichts. RTL versucht, den Shitstorm auszusitzen. Doch erste Konsequenzen aus dem Sexismus-Skandal zieht der Kölner Sender bereits. Die neuen DSDS-Folgen sind nun nicht mehr vorab bei RTL+ abzurufen, wie dwdl.de berichtet. Bisher konnten sich zahlende Abonnenten die neuen Ausgaben von „Deutschland sucht den Superstar“ schon Tage vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen ansehen. Das ist nun nicht mehr möglich.

Hintergrund ist sicherlich auch ein Einbruch der Quoten für DSDS. Von Marktanteilen über 20 Prozent wie zum Auftakt der Staffel ist DSDS längst wieder entfernt, am Samstag (4.02.) fiel die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 2,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Staffel-Tiefstwert. Ob der Skandal um Bohlen, den Krasavice befeuert hatte, den Poptitan seine Zukunft bei RTL kostet?

Richtig spannend wird es erst in ein paar Wochen, wenn die Liveshows bei DSDS starten. Dann kann Bohlen Krasavice nicht den Mund verbieten.

Erstmeldung 3. Februar 2023: Köln – Eigentlich hätte es ein Grund zur Freude sein sollen, dass Dieter Bohlen (68) für die große Jubiläumsstaffel von DSDS wieder hinter dem Jurypult Platz nimmt – schließlich hatte er sich 2021 eigentlich für immer aus dem Gesangs-Format verabschiedet. Doch sein Comeback steht fast schon seit der ersten Folge unter keinem guten Stern. Mit fragwürdigen Aussagen gegenüber seinen Kandidaten und seinen Co-Juroren scheint sich der Poptitan ein Eigentor geschossen zu haben – und die anfängliche Euphorie über seine Rückkehr in die ehrfürchtigen RTL-Hallen scheint für viele verflogen zu sein.

„Außerhalb meines Wahrnehmungssektors“: Dieter Bohlen feuert gegen DSDS-Kollegin Katja Krasavice

Während Dieter Bohlen bei DSDS schon lange für seine fiesen und oftmals auch sexistisch angehauchten Sprüche bekannt war, liefen die Dinge in der 20. und gleichzeitig auch allerletzten Staffel gehörig aus dem Ruder. Seine Anfeindungen gegenüber Kandidatin Jill Lange (22) ernteten ihm in den sozialen Medien eine Welle der Kritik und Dieter Bohlens „Putzfrau“-Kommentar gegenüber DSDS-Kollegin Leony (25) dürfte das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Seine Co-Jurorin Katja Krasavice (26) rechnete daraufhin musikalisch mit dem Modern-Talking-Star ab – und zog in einem Disstrack eiskalt über ihn her.

Zwar bezog Dieter Bohlen zu Katjas Komposition in den sozialen Medien keine Stellung, in einem Interview mit dem Berliner Radiosender 104.6 RTL macht er nun aber sehr deutlich, was er von der Rapperin – und seinen unzähligen anderen Jury-Kollegen – hält. „Es gibt gewisse Personen und gewisse Sachen, die interessieren mich nicht“, feuert er gegen Katja und ihr Lied, das er selber nicht angehört habe, „Die sind auf einem Niveau unterwegs, das ist außerhalb meines Wahrnehmungssektors.“

Eine Aussprache mit der gebürtigen Tschechin habe es auch nicht gegeben – denn das Verhältnis der beiden reicht offenbar nicht über das DSDS-Set hinaus. „Es ist ja nicht so, dass man dann zusammen telefoniert. Wir haben überhaupt keinen Kontakt“, erklärt Dieter seinen Gesprächspartnern, „Die hat auch glaube ich nicht meine Telefonnummer, ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben.“

Frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen - „Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst doch auch was anderes machen.“ - „Ein kleines Ja vom großen Dieter, ein großes Ja vom kleinen Dieter.“ - „Du hast ein göttliches Problem: Der liebe Gott gibt einigen Frauen dicke Möpse, anderen eine schlechte Stimme. Und dir hat er nun mal eine schlechte Stimme gegeben.“ - „Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Verona habe ich drei Wochen angefasst und das reichte dann.“ (Quellen: quotez.net, focus.de, deecee.de)

„Haut mitten in der Staffel ab“: Dieter Bohlen lästert über Ex-DSDS-Juror Michael Wendler

Neben seinen unmissverständlichen Aussagen zu Katja Krasavice erklärt Dieter Bohlen in seinem Radio-Interview auch, wie es hinter den Kulissen bei DSDS abläuft – und dass er trotz Legenden-Status keinen großen Einfluss auf die Jurybesetzung zu haben scheint. „Ich sitze da als Juror und RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch schei*e finde, um da ein bisschen Krawall zu machen“, erläutert der Starproduzent.

Dieter Bohlen hatte als DSDS-Boss schon unzählige Jury-Kollegen. Aktuell sitzt er neben der Rapperin Katja Krasavice am Pult, aber auch mit Michael Wendler arbeitete er am Set der RTL-Show zusammen. © Screenshot/RTL+/DSDS/Folge vom 1. Februar 2023; IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Bei dieser Gelegenheit kann er sich einen hämischen Spruch über seinen ehemaligen Kollegen Michael Wendler (50) nicht verkneifen. „Glaubt ihr allen Ernstes, dass ich gerne neben dem Wendler gesessen habe? Aber das macht RTL halt, um es ein bisschen spaßig zu machen“, lästert er über den in Ungnade gefallenen Schlagersänger, „Dann sitzt er da und irgendwann haut der dann ab mitten in der Staffel und dann ist auch gut.“

Auch wenn sich Dieter Bohlen bei seinen diversen öffentlichen Skandalen offenbar keiner großen Schuld bewusst ist, klärt er zumindest die Situation mit Leony auf – denn sein „Putzfrau“-Spruch soll nicht böse gemeint, sondern nur seine Expertenmeinung gewesen sein. Das Mobbing von Jill Lange scheint für ihn indessen ernsthafte Konsequenzen zu haben, denn nach dem Sexismus-Skandal wurden etliche Konzerte von DSDS-Boss Dieter Bohlen abgesagt. Verwendete Quellen: 104.6rtl.com, quotez.net, focus.de, deecee.de