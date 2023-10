In Hamburg: US-Megastar Anastacia beim ZDF-Fernsehgarten zu Gast

Von: Sebastian Peters

Teilen

Der ZDF-Fernsehgarten tourt in Hamburg mit US-Star Anastacia. Moderatorin Andrea Kiewel und Peter Urban sorgen für eine unterhaltsame Premiere an den Landungsbrücken.

Hamburg – Ein ungewöhnlicher Sonntagmittag an den Landungsbrücken auf St. Pauli, denn der ZDF-Fernsehgarten machte zum zweiten Mal in dieser Woche Halt in der Hansestadt. Nach der Freitagsaufzeichnung wurde das Publikum von Andrea „Kiwi“ Kiewel live um 12 Uhr begrüßt, und eine neue Ausgabe des Fernsehgarten on Tour begann mit bester Aussicht auf die beeindruckende Elbphilharmonie im Hintergrund. Andrea Kiewel plauderte auch gleich ein Geheimnis aus.

ZDF-Fernsehgarten on Tour: Hamburg-Debüt mit US-Megastar Anastacia

Ein Höhepunkt der Show war zweifellos der Auftritt des US-amerikanischen Megastars Anastacia, der in einem kürzlich geführten Interview mit dem Abendblatt sein neues Album besprochen hatte. Nun präsentierte sie einige ihrer neuen Songs vor begeistertem Publikum.

Die heutige Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens war eine Premiere in der Geschichte der Sendung, da sie zum ersten Mal aus der Hansestadt Hamburg übertragen wurde. Die Begeisterung der Hamburger war spürbar, und bereits während der Aufzeichnung hatten sich zahlreiche Fans vor Ort versammelt. Am Sonntagmittag kamen noch mehr Zuschauer zu den Landungsbrücken, um das Spektakel ohne Tickets hautnah zu erleben. Die Atmosphäre rund um den Veranstaltungsort war friedlich und entspannt.

Die US-amerikanische Sängerin Anastacia auf dem Weg zur Bühne des ZDF-Fernsehgartens in Hamburg © Lenthe-Medien/Schmid und Lenthe-Medien/Hamburg Prominent

Das Motto der Sendung, „Hamburg“, zog sich durch die gesamte Ausgabe. Moderatorin Andrea Kiewel hatte sich passend dazu maritim gekleidet, in Streifenbluse und Matrosenjacke führte sie charmant durch die Sendung und kündigte gleich zu Beginn ein Quiz mit Schauspielern aus der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ an. Als Gewinn lockte ein exklusiver Set-Besuch für das Publikum vor Ort.

Eine besondere Überraschung war die Rückkehr von Peter Urban, der 26 Jahre lang die Stimme des Eurovision Song Contest war, bevor er sich 2023 in den Ruhestand verabschiedete. Nun war er live und in Person beim Fernsehgarten dabei und resümierte mit Andrea Kiewel über den Gesangswettbewerb und seine Zeit als Kommentator.