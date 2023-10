Ehevertrag von der Produktion aufgesetzt: Können HadeB-Teilnehmer Einfluss nehmen?

Geheime Vertragsklausel enthüllt: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat dementiert Philipps Behauptung

Von: Diane Kofer

Ex-Teilnehmer Philipp hat über geheime „Hochzeit auf den ersten Blick“-Details gesprochen und eine Vertragsklausel offengelegt. Ein anderer Kandidat verrät IPPEN.MEDIA: die Behauptung ist falsch.

Landshut – Die Statistik spricht klar gegen „Hochzeit auf den ersten Blick“. In den vergangenen neun Staffeln hielten nur fünf von 48 Ehen – und auch in Staffel zehn harmonieren nicht alle Paare, die von den Experten zusammengebracht wurden. Für die Scheidung haben alle Teilnehmer laut Ex-Kandidat Philipp (36) aber vorgesorgt. Er behauptet, ein Ehevertrag sei Pflicht. Doch das stimmt so wohl gar nicht.

„Gesetzeswidrig“: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat dementiert Philipps Ehevertrag-Behauptung

Mario Huber war in der achten Staffel der Kuppelshow auf der Suche nach dem großen Glück. Ähnlich wie aktuell Yasemin (31), die ihren „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehemann Jochen (38) kalt abserviert, musste er in den Flitterwochen mit TV-Ehefrau Lisa damals einstecken. Mittlerweile sind die beiden kein Paar mehr. Laut Ex-Kandidat Philipp ist für eine Scheidung aber bereits im Vorfeld alles geregelt. Er behauptet, ein Ehevertrag sei Voraussetzung für die Trauung in Sat.1. Mario stellt gegenüber IPPEN.MEDIA klar: Ganz so sei das nicht.

„Man wird grundsätzlich nicht gezwungen, einen (Ehe-)Vertrag zu unterschreiben, das wäre gesetzeswidrig“, hält der Landshuter fest. Mario selbst ist aber überzeugt davon, dass jeder HadeB-Teilnehmer das Angebot nutzen sollte. „Es ist aus meiner Sicht in einem hohen Maß empfehlenswert, einen Ehevertrag zu schließen, da man die Person, die man heiratet, ja überhaupt nicht kennt“, erklärt er.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wie viele Ehen haben gehalten? Staffel 9: 2 von 6 Ehen

Staffel 8: 1 von 6 Ehen

Staffel 7: 1 von 7 Ehen

Staffel 6: 0 von 6 Ehen

Staffel 5: 0 von 6 Ehen

Staffel 4: 0 von 5 Ehen

Staffel 3: 1 von 4 Ehen

Staffel 2: 0 von 4 Ehen

Staffel 1: 0 von 4 Ehen

Ehevertrag von der Produktion aufgesetzt: Können HadeB-Teilnehmer Einfluss nehmen?

Von der Produktion bekommen die Teilnehmer vorab ein Exemplar ausgehändigt, schildert der DJ. Aber bedeutet das, dass jeder „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer dieselben Bedingungen in seinem Ehevertrag hinnehmen muss? „Dies kann gegebenenfalls nach Absprache angepasst werden“, verrät Mario weiter.

Philipp (rechts) hat Details zum „Hochzeit auf den ersten Blick“ enthüllt – doch Ex-Kandidat Mario (links) widerspricht seinen Behauptungen. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Philipp und seine Ex-Frau Melissa haben sich in ihrer Staffel für einen Ehevertrag entschieden und darin laut dem Hamburger die „wichtigen Punkte“ abgearbeitet. Im Scheidungsprozess gab es aber dennoch jede Menge Streit. Nachdem die Ehe der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Stars nun auch auf dem Papier beendet ist, verrät Philipp, wie es ihm damit geht. Verwendete Quelle: IPPEN.MEDIA