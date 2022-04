Nicht mal TOP100 in den Charts: DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen und Jan-Marten Block haben es schwer

Bei Davin Herbrüggen und Jan-Marten Block scheint es Probleme zu geben. Die beiden ehemaligen DSDS Gewinner kommen bei den Fans nicht so gut an wie erhofft.

Für die DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen und Jan-Marten Block scheint die Karriere nur stockend zu laufen. Die beiden Sieger vor und nach Ramon Roselly haben es sehr schwer. 2019 gewann Davin Herbrüggen die Show – Und zwar mit seinem Siegerlied „The River“. Nun scheint er auf das Genre des deutschen Schlagers umgestiegen zu sein. Und Jan-Marten Block lässt mit seiner neuen EP auf sich warten.

Ist Davin Herbrüggen authentisch genug?

Davin Herbrüggen veröffentlichte sein Album „Aus meiner Seele“ bei der Agentur Telamo. Es handelt sich dabei um ein Album voller deutscher Schlager. Doch er schaffte es nicht einmal in die Top 100 der Albumcharts – Eine große Enttäuschung. Auf dem Album sind einige persönliche und emotionale Songs. Doch es scheint, als würde es den Fans trotzdem an Authentizität fehlen. Viele sehen den jungen Mann eher in der Sparte der englischen Lieder – So, wie seinem DSDS-Siegersong.

Die EP von Jan-Marten Block wird immer wieder verschoben

Doch auch bei Jan-Marten Block scheint es Probleme zu geben. Der Sieger des letzten Jahres wollte ursprünglich bereits Anfang des Jahres eine Gewinner-EP herausbringen, welche fünf Songs enthalten sollte. Doch das Datum der Veröffentlichung wurde immer weiter nach hinten verschoben. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob es jemals zur Veröffentlichung kommen wird. Auch stellt sich die Frage, ob auch Jan-Marten Block seiner Linie treu bleibt, oder sich im Schlager versuchen wird.