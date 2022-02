„Bei der Geburt getrennt“: Bachelor-Fans überzeugt, dass Jana-Maria die neue Mimi ist

Bachelor-Fans überzeugt: Jana-Maria ist Mimi 2.0 (Fotomontage) © RTL

In jeder Bachelor-Staffel gibt es Ähnlichkeiten: das obligatorische Helikopter-Date, die immer gleichen Rosen - und neuerdings wohl auch in der Art der Kandidatinnen. So sind sich Fans sicher, dass Teilnehmerin Jana Maria eine Kopie von 2021-Gewinnerin Mimi ist.

Cabo San Lucas - Seit dem 26. Januar können sich Bachelor-Fans wieder jeden Mittwoch auf eine neue Folge der beliebten Kuppelshow freuen. Insgesamt 24 Frauen kämpfen dieses Jahr um Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30). In dem Kandidatinnen-Pool befindet sich eine Frau, welche Fans der Sendung an eine bekannte Teilnehmerin der letzten Staffel erinnert, wie tz.de berichtet.

Diese Kandidatinnen sind noch beim Bachelor dabei

Dominik Stuckmann hat eine genaue Vorstellung von seiner Traumfrau. Im Interview mit RTL erzählt der 30-Jährige, er würde nicht nur eine Partnerin, sondern gleichzeitig eine beste Freundin suchen und sei „ein absoluter Beziehungsmensch“. Ob eine der Bachelor-Kandidatinnen den Ansprüchen des TV-Darstellers gerecht werden kann? Nunmehr zwölf Frauen kämpfen in Folge 5 noch um die Gunst und das Herz von Dominik.

Die verbliebenen Kandidatinnen sind:

Anna Rossow

Christina Nicolardi

Christina Aurora

Emily von Strasser

Franziska Temme

Jana Maria Herz

Lara Honner

Nele Wüstenberg

Valeria Pérez Cortés

Yasmin Vogt

Chiara Fröhlich

Chiara Madonna

„Bei der Geburt getrennt“ - Bachelor-Fans überzeugt, dass Jana-Maria die neue Mimi ist

Eine der zwölf Kandidatinnen sticht besonders aus dem Teilnehmerfeld heraus: Jana Maria Herz (29). Die 29-Jährige sorgt in der Villa und vor den TV-Bildschirmen vor allem durch ihre aufdringliche Art für Furore. Nachdem Dominik eine andere küsste, wollte sie sogar die Villa verlassen - was dem Bachelor im Einzelgespräch nicht vorenthalten wurde. „Ich war kurz davor, alles stehen und liegenzulassen und zu gehen“, erklärte Jana Maria schonungslos.

Jana Maria Herz ist der Meinung der Fans nach „Mimi 2.0“ (Fotomontage) © Twitter Screenshots

Die 29-Jährige ist nicht die Erste, die ein solches Verhalten an den Tag legt. Fans der Kuppelshow erkennen sofort die Ähnlichkeit von Jana Maria zu Michelle „Mimi“ Gwozdz (28). Die 28-Jährige hatte den vorigen Bachelor Niko Griesert 2021 mit einer ähnlichen Masche unter Druck gesetzt, war von der ersten Sekunde an Hals über Kopf verliebt gewesen - und hatte die Staffel schließlich sogar gewonnen.

Und nicht nur vom Verhalten - auch optisch gesehen könnten Jana Maria und Mimi mit ihren dunkelblonden Haaren und blauen Augen tatsächlich Schwestern sein. Die RTL-Zuschauer sind sich daher sicher: „Bei der Geburt getrennt“.

Auch in diesem Jahr sind beim Bachelor wieder abenteuerliche und ungewöhnliche Dates an der Tagesordnung. Was sich der Sender für Folge fünf ausdachte, ließ jedoch nicht nur die Kandidatinnen, sondern auch die Zuschauer entsetzt zurück.