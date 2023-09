„Ex-Frau von Florian Silbereisen“: Katja Burkard versagt bei Frage zu Anna-Carina Woitschack

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Katja Burkard scheint sich in der Schlagerwelt nicht wirklich auszukennen. Im Gespräch mit „Die Verräter“-Moderatorin Sonja Zietlow wird deutlich, dass sie nicht weiß, wer Anna-Carina Woitschack ist.

Köln – Am 20. September startet das neue Format „Die Verräter“ auf RTL. Das neue Realityformat hat genauso viel Drama wie das Dschungelcamp, knifflige Herausforderungen wie beim „Sommerhaus der Stars“ und so viel Spannung wie eine True-Crime-Serie. Moderatorin Sonja Zietlow (55) verriet jetzt schon bei „Punkt 12“, dass sie Anna-Carina Woitschack (30) am meisten überrascht habe. Doch Katja Burkard (58) hat wohl keine Ahnung, wer die Schlagersängerin eigentlich ist.

Achtung: Spoiler für die erste Folge von „Die Verräter“!

Völlig andere Seite: Anna-Carina Woitschack überrascht bei „Der Verräter“

Um bei „Die Verräter“ gewinnen zu können, muss man die Nerven behalten und darf kein Problem damit haben, seinen Mitstreitern ins Gesicht zu lügen – und Anna-Carina Woitschack ist überraschend gut darin. Denn die Schlagersängerin ist eine von drei Verrätern. Gemeinsam mit X und Y darf sie jede Nacht heimlich einen Mitspieler „ermorden“. Um nicht selbst aus dem Spiel gewählt zu werden, muss sie nun versuchen sich möglichst unauffällig zu verhalten und die anderen dreizehn Promis davon zu überzeugen, dass sie unschuldig ist.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Anna-Carina Woitschack als intrigante Mörderin? RTL machts möglich. Nicht nur ihre Fans dürfte diese neue Seite an der Schlagersängerin überraschen, auch Moderatorin Sonja Zietlow ist verblüfft über ihr Pokerface, wie sie bei „Punkt 12“ verrät. Auf die Frage, wer sie am meisten überrascht hat, hat sie eine klare Antwort: „Anna-Carina Woitschack. Ich kannte sie halt vorher nicht so. Aber sie spielt ein sehr, sehr gutes Spiel“.

Für den Fall, dass es den Zuschauern ähnlich geht wie Sonja Zietlow erklärt Katja Burkard nochmal, wer Anna-Carina Woitschack eigentlich ist – leider liegt sie gleich zweimal daneben.

„Die Verräter“ – Darum gehts Auf einem Schloss in Frankreich treffen 16 Promis aufeinander. Am „Runden Tisch“, an dem regelmäßig alle zusammenkommen, wählt Spielleiterin und Moderatorin Sonja Zietlow („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“) am Anfang unter allen Teilnehmern, die in diesem Moment Augenbinden tragen, drei „Verräter“ aus. Die dürfen Nacht für Nacht heimlich einen Mitspieler „ermorden“. Alle gemeinsam – auch die „Verräter“ – können außerdem Abend für Abend einen Kandidaten nominieren, den sie für einen der „Bösen“ halten und der das Schloss verlassen muss. Nur die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen von Anfang an, wer die „Verräter“ sind. Sie werden Zeugen eines Thrillers ohne Drehbuch, in dem sich alles um Tarnen und Täuschen und um die verzweifelte Suche nach „echten“ Freundinnen und Freunden dreht. Auch die „Verräter“ können übrigens mithilfe der „Guten“ einander hinauswerfen. In jeder Folge müssen die Teilnehmer außerdem als Team mit Kraft und mit Köpfchen Aufgaben lösen. Dabei sind Silberbarren im Wert von bis zu 50 000 Euro zu gewinnen. Auch hier gilt, dass die „Verräter“ alles tun dürfen, um das Silber am Ende für sich allein zu haben.

Ehemalige Bachelorette oder Silbereisen-Ex? Katja Burkard blamiert sich bei Frage zu Anna-Carina Woitschack

Denn laut Katja Burkard sei Anna-Carina Woitschack eine „ehemalige Bachelorette“. Da schaut auch Sonja Zietlow skeptisch und antwortet zögerlich: „Neeee. Anna-Carina Woitschack – Schlagersängerin“. Dann fällt es auch Katja Burkard wieder ein: „Ja, klar. Quatsch. Die Freundin – ähm Ex-Frau von Florian Silbereisen“. Auch da liegt die RTL-Moderatorin daneben. „Von Stefan Mross“, kommt Sonja Zietlow zur Hilfe.

Bachelorette oder Ex vom Silbereisen: Wer ist Anna-Carina Woitschack jetz eigentlich? Diese Frage stellt sich wohl Katja Burkard. © RTl/Punkt 12

Was für ein peinlicher Patzer. Doch Anna-Carina Woitschack nimmt die Verwirrung rund um ihre Person mit Humor. In ihren Instagram-Storys postet sie den Clip und schreibt darunter: „So schnell entstehen Schlagenzeilen. Bachelorette & Ex Frau von Florian Silbereisen. Ich feiere es“.

Anna-Carina Woitschack postet den Patzer von Frauke Ludowig in ihrer Instagram-Story und kann darüber lachen. © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Bei „Die Verräter“ teilt Anna-Carina Woitschack außerdem ein privates Detail über ihre neue Beziehung: Denn mit der neuen Liebe kommt auch ein neuer Kosename – und der ist ziemlich ungewöhnlich. Verwendete Quellen: RTL/Punkt 12 & Instagram/Anna-Carina Woitschack