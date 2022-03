GZSZ-Enthüllung: Tuner liest Pauls SMS-Verlauf mit Affäre Gina

GZSZ-Enthüllung: Tuner liest Pauls SMS-Verlauf mit Affäre Gina © RTL/ Rolf Baumgartner

Bei GZSZ übt Tuner Rache. Denn Paul hat ihn nach dem versuchten Kuss ins Gesicht geschlagen.

Jetzt kommt es bei GZSZ zur Vergeltung. So hat Tuner (Thomas Drechsel) versucht die hübsche Emily (Anne Menden) zu küssen. Natürlich hat das Paul (Niklas Osterloh) gar nicht gefallen. Die Freundschaft zwischen Tuner und Paul ist stark angeschlagen. Doch trotzdem ist Paul zwiegespalten: Einerseits ist er sehr wütend auf Tuner und den versuchten Kuss. Andererseits fürchtet er auch, dass seine Familie zerbrechen könnte.

Tuner will Rache an Paul

Aus der Wut heraus hat Paul Tuner geschlagen. Doch bald wird im klar, dass das ein Fehler gewesen ist. Denn Tuner ist sehr gekränkt aufgrund des Schlags, der ihn direkt im Gesicht getroffen hat. Doch das ist nicht das einzige Problem. Denn außerdem besucht Kate seine Mutter. Doch dieser Besuch scheint sabotiert zu werden – Ausgerechnet von Paul.

Tuner findet Chatverläufe über Pauls Affäre

Daher denkt Tuner gleich an Rache, als er ganz zufällig Pauls Handy findet. Er durchsucht heimlich das Handy und liest sogar die Chatverläufe. Dann findet Tuner einen besonders brisanten Chat. Es stellt sich heraus, dass Paul eine Affäre mit Gina hat. Und die letzte Nachricht in dem Verlauf ist: „Gestern Nacht war ein Fehler!“ Doch Tuner erkennt, dass es wohl nur ein einmaliger Fehler gewesen ist und möchte Emily erst einmal nichts erzählen. Tuner ruft Gina an und die meldet sich mit den Worten: „Paul, bist du das?“