Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ hielt dieses Jahr nur eine Ehe

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ lief es 2021 nicht sehr rosig © Sat.1/ Christoph Assmann

Die Fans vom TV- Format „Hochzeit auf den ersten Blick“ sind etwas enttäuscht, denn aus der letzten Staffel hielt von allen Kandidat:innen nur eine Ehe. Dr. Sandra Köhldorfer erklärt warum es sich trotzdem lohnt die Sendung zu verfolgen.

Gut Ludwigsruhe- 2021 war wohl ein etwas enttäuschendes Jahr für die Fans von „Hochzeit auf den ersten Blick“. Auf Social-Media gaben fast alle Paare bekannt, dass ihre Ehe nicht gehalten hat. Mit dieser eher unbefriedigenden Statistik konfrontierte jetzt ein Fan die Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (41) in einer ihrer Fragerunden auf Instagram. Dr. Köhldorfer ist nämlich diejenige, die gemeinsam mit ihren Kollegen Markus Ernst und Beate Quinn, die Kompatibilität der Single-Kandidaten analysiert. Daher liegt es in ihren Händen, wer sich am Traualtar das erste Mal begegnet, um sich das Ja-Wort zu geben.

Der Fan wollte von der Psychotherapeutin auf der Social-Media-Plattform wissen, warum es sich für die Zuschauer:innen noch lohnen sollte das Format zu schauen. Es würden sich nämlich alle Paare sowieso wieder trennen. Damit hat der Zuschauer nicht ganz Recht, denn ein Paar hat es tatsächlich geschafft das Jahr zu überstehen, um nun in eine gemeinsame Zukunft zu blicken. „Simone und Marcus sind noch zusammen – leider jene, die kein Social Media wollen“, antwortet Dr. Köhldorfer. Dies sei auch ein Grund, das Format weiterhin zu verfolgen, denn nicht alle Nachrichten werden durch Social-Media preisgegeben.

Fast alle Ehen bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ nach einem Jahr gescheitert

Die 41-Jährige nennt auch einen weiteren Grund „Hochzeit auf den ersten Blick“ weiter zu verfolgen. In ihrer Instagram-Fragerunde sagt sie: „Der Erfolg liegt auch immer im eigenen Kopf, was man vom Zuschauen für sich selbst lernt.“ Außerdem gibt sie noch einen spannenden Tipp, der die Aufmerksamkeit der Fans erweckt. Sie bemerkt, dass die neunte Staffel noch nicht vorbei sein. Deutet sie damit wohl an, dass es aus den nächsten Folgen ein weiteres Paar schafft in eine glückliche, gemeinsame Zukunft zu starten?