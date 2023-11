Letzte „Wetten, dass..?“-Sendung: Diese Familienmitglieder stehen Thomas Gottschalk bei

Von: Diane Kofer

Thomas Gottschalk feiert am 25. November 2023 seinen „Wetten, dass?“-Abschied. Neben seinen Gästen sind auch einige Familienmitglieder angereist, um ihn zu unterstützen.

Offenburg – Alle wollen dabei sein. Thomas Gottschalk (73) lädt am 25. November 2023 zum letzten Mal zu „Wetten, dass..?“ ein. Danach will der TV-Star die beliebte ZDF-Sendung nicht mehr moderieren. Die Karten für das große Event sind schon seit Monaten ausverkauft. Für seine Familie hat Thomas Gottschalk aber einige Plätze freigehalten, denn seine Liebsten wollen ihm an dem besonderen Abend direkt vor Ort beistehen.

Finale „Wetten, dass..?“-Ausgabe: Diese Familienmitglieder unterstützen Thomas Gottschalk

Im Vorfeld kassierte Thomas Gottschalk massenhaft Absagen für „Wetten, dass..?“ – zumindest von internationalen Stars. Der Grund: Die US-Promis wollten am Thanksgiving-Wochenende nicht anreisen. Dafür darf sich der Moderator aber über zahlreiche deutsche und britische Gäste freuen. Auch sein engster Kreis ist mit dabei und verfolgt das Geschehen aus nächster Nähe.

Als der Moderator direkt zu Beginn minutenlangen Applaus bekommt, fangen die Kameras Bilder von den besten Plätzen ein. Dort sieht man unter anderem Karina Mroß – Gottschalks Partnerin – applaudieren. Auch deren Tochter Melinda ist mitgekommen und strahlt beim Klatschen bis über beide Ohren. Während Karina einen dunklen Nadelstreifen-Zweiteiler mit Glitzer-Krawatte trägt, hat ihre Tochter sich für helle Farben und ein Kleid entschieden.

Auch Gottschalks Schwester Raphaela Ackermann und ihre Tochter Julia sind angereist, um Bruder und Onkel tatkräftig zu unterstützen. Die beiden Frauen tragen beide schlichte Kleider in Blau und Schwarz.

Thomas Gottschalks Schwester Raphaela Ackermann und ihre Tochter Julia sind auch vor Ort, um den Moderator bei „Wetten, dass..?“ zu unterstützen. © Screenshot: „Wetten, dass..?“/ ZDF

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. Quelle: unserding.de

Nicht angereist: Darum fehlen Thomas Gottschalks Söhne beim „Wetten, dass..?“-Finale

Laut Informationen der Bild-Zeitung sitzen auch einige enge Freunde von Thomas Gottschalk mit im Publikum und können die Show in Offenburg hautnah miterleben. Seine Söhne Roman (41) und Tristan (34) mit ihren Familien sollen hingegen in den USA geblieben sein. Der Grund: Auch sie feiern dort das in den Vereinigten Staaten sehr wichtige Thanksgiving. Auch die Ex-Partnerin des Moderators, Thea Gottschalk (77), soll bei ihren Söhnen sein.

Thomas Gottschalk wird bei „Wetten, dass..?“ von seiner Partnerin und deren Tochter unterstützt. © Screenshot: „Wetten, dass..?“/ ZDF

Ob der Rest der Familie vorm Fernseher zugeschaltet ist, kann nur vermutet werden. Klar ist aber, dass Roman Gottschalk aktuell ebenfalls Ambitionen hat, im TV durchzustarten. Könnte der 41-Jährige womöglich irgendwann das „Wetten, dass..?“-Erbe von Thomas Gottschalk antreten? Verwendete Quellen: „Wetten, dass“?/ ZDF (Folge vom 25. November 2023), bild.de