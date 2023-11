„Wollte nicht mehr leben“: Iris Klein spricht erstmals über ihren Selbstmordversuch

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Promi Big Brother“ kommt es zur Konfrontation zwischen Iris und Peter Klein. Dabei spricht die Katzenberger-Mama offen über ihren versuchten Suizid.

Köln — Tag drei bei „Promi Big Brother“ hat für Zuschauer endlich den Moment bereitgehalten, auf den sie schon seit Monaten warten: Die Konfrontation zwischen Iris (56) und Peter Klein (56) – zehn Monate nachdem seine vermeintliche Affäre eine öffentliche Schlammschlacht und die Trennung nach 20 Jahren zur Folge hatte. Doch mitten im Gespräch der Noch-Eheleute macht Iris plötzlich ein schockierendes Geständnis: Sie hat versucht, sich umzubringen.

„Hast mein Leben zerstört“: Iris Klein spricht bei „Promi Big Brother“ über Suizidversuch

Nach Iris‘ Einzug in den „Promi Big Brother“-Container und kleinen Sticheleien, wie ein fieser Matratzen-Diebstahl von Peter Klein, zwingt der große Bruder das einstige Traumpaar am Ende der dritten Folge endlich zur Aussprache. Dabei fliegen die üblichen Vorwürfe und Anschuldigungen rund um das Affären-Drama mit Yvonne Woelke (42) durch den Raum – Iris schlägt aber plötzlich tieftraurige Töne an.

Im Februar dieses Jahres, wenige Wochen nachdem das Dschungelcamp-Drama mit Peter und Yvonne ins Rollen gekommen war, musste Iris Klein mit dem Helikopter ins Krankenhaus eingeliefert werden. Was genau vorgefallen ist, war lange unklar – bei „Promi Big Brother“ macht die Mama von Daniela Katzenberger (37) nun aber ein schockierendes Geständnis.

„Wo war ich am 2.2.? Im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlaftabletten“, blickt sie mit Tränen in den Augen zurück. „Kann ich nichts dafür“, erklärt Peter mit unbewegter Miene, doch Iris betont erneut: „Ich wollte nicht mehr leben. Du hast mir mein Leben zerstört. Du hast mir den Boden unter den Füßen weggezogen.“

„Promi Big Brother“-Aussprache ohne Ergebnis: Iris und Peter Klein immer noch zerstritten

Fast das ganze Jahr lang herrschte zwischen Peter und Iris Klein nahezu komplette Funkstille – und eine Versöhnung bleibt auch bei „Promi Big Brother“ (vorerst) aus. „Es ist ja jetzt auch egal. Ich habe genug Bilder und Beweise von euch gekriegt und ich bin ja nicht dumm“, erklärt Iris, „Und auch wenn sie sagt, du warst nicht bei ihr im Zimmer, es ist ja jetzt alles egal.“

Sie wolle nur, dass Peter endlich die Scheidungspapiere unterschreibt, doch der zeigt sich trotzig: „Ich werde die Scheidungspapiere nicht unterschreiben. Ich habe die Scheidung in Deutschland eingereicht, die Scheidung wird in Deutschland vollzogen.“ Iris scheint da nicht mitziehen zu wollen, da sie selbst in Mallorca gemeldet ist, und Peter beendet das Gespräch mit einer knallharten Ansage: „Es ist nicht immer nur deine Wahrheit und dein Recht, Dinge zu entscheiden.“ Ob die beiden das Kriegsbeil doch noch begraben können? Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Nach ihrem Einzug am Ende der Premierefolge schien es so, als wären die anderen Hausbewohner auf Iris‘ Seite – doch mit einem gerät die TV-Ikone in der neusten Folge aneinander. Denn Jürgen Milski weist Iris Klein wegen des Dramas mit Peter zurecht. Verwendete Quellen: Joyn/Promi Big Brother/Folge vom 22. November 2023