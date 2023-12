Mehrere Regelverstöße bei „Promi Big Brother“: Nun gibt es Konsequenzen

Drucken Teilen

Bei „Promi Big Brother“ wird es immer härter: Nach zahlreichen Regelverstößen kündigte der große Bruder eine Strafe für alle Bewohner an.

Köln – Einen Tag nach dem für einige überraschenden Rauswurf von Favorit Jürgen Milski (60) aus dem Container wurde es bei „Promi Big Brother“ auch nicht gemütlicher. Dabei hatte der große Bruder ein – auf den ersten Blick – verlockendes Angebot für die Bewohner: ein Blech Pizza. Der einzige Haken: Alle sollten im Tausch dafür 24 Stunden ihre Matratzen abgeben.

Regelverstöße: „Promi Big Brother“ bestraft die Bewohner

Für Iris Klein (56), die von den ständigen Haferflocken die Nase voll hatte, trotzdem ein verlockendes Angebot. Doch obwohl alle großen Hunger hatten, konnte sich der Großteil der Bewohner nicht vorstellen, so lange auf die Matratzen zu verzichten und es wurde nichts aus der Pizza. Paulina Ljubas (26), auf die Jürgen Milski vor seinem Rauswurf losgegangen war, beschlich direkt ein komisches Gefühl: „Wir werden das noch bereuen.“

10 Jahre „Promi Big Brother“: Diese Skandale bleiben unvergessen Fotostrecke ansehen

Und damit sollte sie recht haben. Denn in der Live-Show kamen die gesammelten Regelverstöße der Container-Insassen von „Promi Big Brother“, wo es zur langersehnten Aussprache zwischen Iris und Peter Klein kam, aufs Tablett: verbotenes Schlafen, Diebstahl von Haferflocken und Fehlen des Mikrofons. Das verlangte nach einer Strafe und die Stimme kündigte an: „Eure Matratzen sind euch wichtiger als ein Blech Pizza. Also werde ich auch die Matratzen wegnehmen.“

Hunger und kein Bett: Diese „Promi Big Brother“-Bewohner trifft es doppelt hart

Immerhin sollten nicht alle, sondern nur sechs aus der Runde dieses Schicksal erleiden, die sie selbst auswählen sollten. Freiwillig meldeten sich Matthias Mangiapane (40), Dominik Stuckmann (31), Dilara Kruse (32), Marco Strecker (21), Yeliz Koc (30) und Paulina. Letztere hatte es ja geahnt: „Wir hätten die Pizza nehmen sollen.“

profile_original.jpg © Sat.1

Nicht mehr hungern oder hart schlafen muss übrigens Youtuber Ron Bielecki (25). Er wurde Mittwoch-Nacht aus dem TV-Knast entlassen, nachdem die Zuschauer ihn im Duell mit Iris und Dominik nicht weiter gevotet hatten. Die beim Auszug spendierte Flasche Bier kriegte er jedoch offenbar nur schwer runter: „Mein Magen ist in den vergangenen Tagen echt klein geworden.“ Matthias Mangiapanes Mutter glaubt übrigens nicht, dass ihr Sohn „Promi Big Brother“ gewinnt.(cso) Verwendete Quellen: Sat.1/Promi Big Brother