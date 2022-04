Beinahe in jeder Werbepause von DSDS: Jurysitz von Florian Silbereisen immer leer

Florian Silbereisen verbringt die Werbepausen der DSDS-Liveshows lieber Backstage © RTL / Stefan Gregorowius & dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Florian Silbereisen hat keine Lust, die DSDS-Werbepausen mit den Fans zu verbringen. Stattdessen entspannt er lieber Backstage. Sein Platz am Jurypult war während der Pausen häufig leer.

Köln – Die diesjährige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird wohl nicht als die beste Ausgabe des RTL-Formats in die Geschichte eingehen. Die neue Jury bestehend aus Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (54) kommt bei Fans der TV-Show nicht wirklich gut an und auch die Kandidaten konnten bisher wohl noch nicht ausreichend überzeugen. Nach den ersten Castings und dem Auslands-Recall stehen jetzt die eigentlich stets beliebten Live-Shows aus dem Kölner Fernsehstudio an. Doch selbst Schlagerstar Silbereisen scheint so langsam genug zu haben.

Wie unter anderem die BILD berichtet, sprang Flori bei jeder Werbepause von seinem Sitz am Jurypult auf, um in den Backstage-Bereich zu verschwinden. Hat der Volksmusiker etwa eine schwache Blase oder ist ihm die Lust auf sein DSDS-Engagement so langsam vergangen? Pünktlich zum Ende der Werbepause kam Silbereisen dann in den Saal zurückgeeilt. Was er hinter den Kulissen so trieb, das verriet er jedoch nicht.

Eigentlich werden die DSDS-Werbepausen für Selfies mit den Fans genutzt

Vielleicht hatte Florian Silbereisen aber auch einfach keine Lust, mit seinen Fans für ein schnelles Selfie zu posieren. Das schien während der regelmäßigen Unterbrechung der Live-Sendung nämlich die Hauptaufgabe der Show-Teilnehmer zu sein. Sowohl Ilse DeLange als auch Toby Gad ließen es sich nicht nehmen, für ein Bildchen in die Kamera zu lächeln. Und auch die verbliebenden Kandidaten fanden es super, mit ihren angereisten Fans ein Foto zu schießen.

Ein Duo blieb dem Publikum dabei besonders im Gedächtnis: Die Kandidaten Din Omerhodzic (24) und Tina Umbricht (23) schienen die Zeit zu zweit vor der Kamera ziemlich zu genießen, fast die gesamten Dreharbeiten über, klebten sie sozusagen aneinander. Schnell wurde gemunkelt, dass die zwei Musiker „die neuen Lombardis“ werden könnten. Ob sie es ihren Vorbildern gleichtun und es bis ins Finale schaffen, bleibt abzuwarten.