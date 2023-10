Antisemitismus-Verdacht: NDR äußert sich zu umstrittenem Beitrag über Rapper

Von: Diane Kofer

Der NDR zeigte einen Beitrag über Rapper Disarstar, dessen Texte mehr als umstritten sind. Jetzt wehrt sich der Sender gegen Kririk und auch der Musiker meldet sich zu Wort.

Hamburg – Am 21. Oktober 2023 zeigte der NDR in der Sendung „Hamburg Journal“ einen Beitrag zu Rapper Disarstar (29). Unter dem Titel „Disarstar in der Sporthalle: Hip-Hop als Systemkritik“ wird unter anderem sein soziales Engagement gelobt. Das geht vielen Zuschauern zu weit – immerhin hat der Musiker Songs mit umstrittenen Texten veröffentlicht. NDR und Disarstar selbst äußern sich jetzt zu der Kritik.

„FDPler vertreiben, Faschos ins Lager“: NDR erklärt Beitrag über Rapper

Eigentlich war die ARD zuletzt besonders vorsichtig geworden und hatte Beiträge mit kritischem Sprachgebrauch direkt mit Warnhinweisen versehen. So werden vor alten Filmen und Shows von Otto Waalkes (75) und sogar vor „Tatort“-Folgen Hinweistafeln eingeblendet, in denen man sich gegen Rassismus und Diskriminierung ausspricht. Umso überraschender war es für viele Zuschauer, dass ein NDR-Beitrag über Rapper Disarstar unzensiert gezeigt wurde. Es hagelte Kritik.

Im NDR lief ein Beitrag über Rapper Disarstar. Dafür musste der Sender Kritik einstecken. Der Grund: die umstrittenen Songtexte des Musikers. © Screenshot: „Hamburg Journal“/ NRD

In dem Beitrag „Disarstar in der Sporthalle: Hip-Hop als Systemkritik“ sieht man den Rapper direkt zu Beginn auf einer Bühne in Hamburg, wo er seinen Song „Rolex für alle“ performt. Während die Fans lauthals mitgrölen, singt er „FDPler vertreiben, Faschos ins Lager für bessere Zeiten“. Zeilen, für die er angeprangert wird. Auch andere Lieder sind – gerade nach Ausbruch des Israel-Kriegs – umstritten. So stammt das Lied „Rache für die Opfer des Gazastreifen“ ebenfalls von Disarstar.

Im Netz ärgerten sich die Fans darüber, dass der NDR den Beitrag trotz Antisemitismus-Vorwürfen gegen den Musiker zeigte und dazu betonte, dass er sich für gesellschaftliche Themen einsetzt. Gegenüber Watson nimmt der Sender Stellung und verteidigt die Ausstrahlung. „Der NDR hat wie viele andere Medien auch über das Konzert des Rappers Disarstar sowie zuvor über sein neues Album ‚Rolex für alle‘ berichtet. Das NDR ‚Hamburg-Journal‘ hat sowohl in der Anmoderation als auch im Filmtext thematisiert, dass der Künstler vorbestraft ist und seine Texte als umstritten eingeordnet.“

Der Name Disarstar Mit bürgerlichem Namen heißt Disarstar eigentlich Gerrit Falius. Sein Künstlername steht für „Dieser“ und „Star“, gleichzeitig aber auch für „Desaster“ – demnach die Falschschreibung des Wortes.

„Schäme mich“: Rapper Disarstar distanziert sich von eigenen Songs

Der Sender habe lediglich die Faszination, die von dem Hip-Hop-Star ausgeht, darstellen wollen – aus dem umstrittenen Song „Free World“ von 2011 habe man beispielsweise nicht zitiert. Auch Disarstar meldet sich zu Wort und weist Vorwürfe einer antisemitischen Einstellung von sich. „Den Song ‚Roter Stern‘ habe ich vor 14 Jahren im Alter von 15 – als Teenager – geschrieben und veröffentlicht. Den Song ‚Free World‘ ein Jahr später. Wie in den letzten Jahren bereits kundgetan, schäme ich mich für beide Songs und ärgere mich zutiefst über die in ihnen getroffenen Aussagen“, schreibt er auf Instagram.

Weiter distanziert er sich von den Songs und entschuldigt sich sogar dafür. „Die damals formulierten Gedanken sind mir heute absolut fremd“, stellt der Rapper klar. Antisemitismus habe in seinem Kopf, Herzen und bei seinen Konzerten keinen Platz, hält er in dem Statement ebenfalls fest. Die Songs spiele er mittlerweile auch nicht mehr. Zu den Texten seines aktuellen Albums vermeldet der NDR: „Die Texte des aktuellen Albums sind provokant, aber von der Kunstfreiheit gedeckt.“

Auch Rapperin Nura (34) wurde zuletzt stark kritisiert – für ein Foto mit Palästina-Flagge, das aus ihrem Musikvideo stammt. Nachdem sie das Bild auf Social Media geteilt hatte, wurde Nura auch aus der ProSieben-Show „Late Night Berlin“ ausgeladen. In einem Statement erklärte sich Nura kurz darauf. Verwendete Quellen: „Disarstar in der Sporthalle: Hip-Hop als Systemkritik“/ NDR; watson.de