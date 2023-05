Absage: Ben Zucker kommt nicht in den Fernsehgarten am Sonntag

Ben Zucker erholt sich derzeit von einer Verletzung am Fuß. Deshalb kann der Schlagerstar auch nicht beim „ZDF-Fernsehgarten“ auftreten.

Mainz – Seine Fans hatten sich schon auf ihn gefreut, doch Ben Zucker (39) musste seinen Auftritt beim „ZDF-Fernsehgarten“ am kommenden Sonntag jetzt doch absagen. Der Schlagerstar zog sich vor kurzem eine Verletzung am Fuß zu und kann aufgrund dessen nicht wie geplant auf der Bühne stehen. Bereits vor einigen Tagen hätte Zucker eigentlich bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Hamburg performen sollen. Da er sich nicht dazu in der Lage sah, sprang kurzfristig Beatrice Egli (34) für ihn ein.

Dass Ben Zucker leidenschaftlich gern Fußball spielt wissen seine Fans bereits. Doch gerade sein liebstes Hobby wurde dem Sänger jetzt zum Verhängnis. Beim Kicken verletzte sich der „Was für eine Geile Zeit“-Interpret so schwer am Fuß, dass er mehrere Konzerte canceln musste. „Es tut mir schrecklich leid und ich tue alles dafür, dass ich schnell wieder - wortwörtlich - auf die Beine komme“, kündigte er zuletzt auf Instagram an.

Noch ist nicht bekannt, wer statt Ben Zucker im „Fernsehgarten“ auftritt

Sein geplanter Auftritt im „Fernsehgarten“ fiel jetzt König Fußball zum Opfer. Ebenso musste Ben Zucker seine Performances bei der „Schlagernacht“ in Köln sowie bei zwei „Schlagersterne“-Konzerten auf Mallorca absagen. Noch ist nicht bekannt, welcher Star Ben Zucker am kommenden Sonntag in der ZDF-Kultsendung vertreten wird. Ob Beatrice Egli sich wohl nochmal dazu hinreißen lässt, zweite Wahl zu spielen?

Doch auch ohne Ben Zucker kann der „ZDF-Fernsehgarten“ an diesem Wochenende mit einer beeindruckenden Gästeliste aufwarten. Unter anderem wird Nino de Angelo (59) sein Duett „Memento Mori“ mit Sotiria (36) präsentieren. Auch die ehemalige „Rosentolz“-Sängerin AnNa R. (53), die vor kurzem eine Solokarriere gestartet hat, wird auf der Bühne auf dem Mainzer Lerchenberg stehen.