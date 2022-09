Ben Zucker, Andrea Berg & Kerstin Ott: Gästeliste für die „Giovanni Zarrella Show“ bekannt

Viele bekannte Gesichter kommen zur Giovanni Zarella Show. Diese Stars sind bei der fünften Sendung dabei. (Fotomontage) © IMAGO/Kirchner-Media & IMAGO/Bildagentur Monn

Offenburg-Ortenau – Die Giovanni Zarella Show kommt im November mit zahlreichen Star-Gästen zurück. Das verriet der Sender ZDF nun offiziell und gab auch bereits bekannt, welche Prominenz sich am 5. November bei Giovanni Zarella (44) die Ehre geben wird. Nach Berlin, München, Halle (Saale) und dann ein weiteres Mal Berlin, wird die fünfte Ausgabe der Show dieses Mal in der Messe in Offenbrug-Ortenau stattfinden.

Dazu hat Giovanni, der als Entertainer, Showmaster und Sänger durch das Programm führt, wieder zahlreiche Star-Gäste eingeladen. Auf Instagram verkündete der offizielle Account der Giovanni Zarella Show jetzt: „Save the date! 05. November, 20:15 Uhr live im ZDF. Es wird ein unvergesslicher Abend mit…“ Es folgt eine lange Liste von Markierungen der Prominenten. Dazu gehören Ben Zucker, Kim Fisher, Marina Marx, die Band Official Blue, Ireen Sheer, Adriano Kaya, Kerstin Ott, Andrea Berg, die Band Santiano und Nathan Evans.

Multi-Talent Giovanni Zarella: singen, performen und interviewen

Einige dieser Gäste sind keine Neuzugänge in der Show. Kerstin Ott war zum Beispiel bereits drei Mal in Show 1, 2 und 4 dabei. Ben Zucker performte in Show 2 und 3 und Andrea Berg war auch schon in den Sendungen 1 und 4 zu Gast. Die Promis werden in der Show entweder performen oder sind als Interview-Gäste eingeladen, mit denen Giovanni zwischen Tänzen und Songs kurze Gespräche führt. Auch er selbst soll wieder musikalisch aktiv werden und mit seinen Gästen auf der Bühne stehen. Oft duettiert er mit ihnen deren Hits, wobei er einen Teil auf Italienisch singt. Karten für die Sendung gibt es noch beim Ticketservice des ZDF und die Preise belaufen sich auf 45 bis 75 Euro. Das Mindestalter für den Besuch der Show ist 12 Jahre.