„Was ist denn ein Burpee?“: Ben Zucker gibt Florian Silbereisen Sport-Nachhilfe

Um auf der Bühne fit zu sein, hat Schlagerstar Ben Zucker sein eigenes Sportprogramm entwickelt. Florian Silbereisen scheint von den Übungen nicht besonders viel Ahnung zu haben. (Fotomontage) © Screenshot ARD/ Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!

Gelsenkirchen – Als echter Schlagerstar muss man ziemlich viel Kondition haben: Fernsehsendungen und Konzerte gepaart mit Promo-Auftritten und der Arbeit im Studio — wer da nicht fit ist, dem geht schnell die Puste aus. Das weiß auch Ben Zucker (38)! Bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty“ im Amphitheater Gelsenkirchen am vergangenen Samstag (9. Juli) legte Ben einen actionreichen Auftritt mit seinem Song „Unsere Lieder“ hin. Show-Moderator Florian Silbereisen (40) war im Nachhinein ziemlich beeindruckt von der Fitness seines Kollegen.

Im Interview wollte Silbereisen nämlich sofort wissen, wie Zucker es geschafft hat, seinen Körper für die anstrengenden Performances in Form zu bringen. „Wir hatten alle eine schwere Zeit und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich wie ein nasser Sack unterwegs war“, erzählt Ben im Gespräch, „da habe ich mir gesagt: Ich muss mich jetzt vorbereiten für meine Tour und für meine Fans und muss am Start sein. Dann habe ich einfach ein bisschen Sport gemacht.“

Florian Silbereisen interviewt Ben Zucker nach seinem Auftritt bei der Schlagerstrandparty am 9. Juli 2022 © Screenshot ARD/ Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!

Florian Silbereisen will seinem Kollegen Ben Zucker dessen Fitness-Geheimnisse entlocken

Doch mit der Antwort „ein bisschen Sport“ gibt Florian Silbereisen sich nicht zufrieden. Er will es genau wissen: Welche Übungen haben Ben Zucker zu seinem durchtrainierten Körper verholfen? Daraufhin der „Was für eine Geile Zeit“-Interpret: „Ich versuche so meine zehntausend Schritte zu gehen, mache so ein paar Liegestütze und Burpees zum Beispiel kommen noch dazu.“ Doch von Burpees hat der Schlagermoderator offenbar noch nie gehört. Kurzerhand präsentiert Ben die Übung, in der man aus der Liegestütze aufspringt und die Arme nach oben schwingt.

Flori steigt sofort mit ein — doch nach zwei Burpees ist dann auch schon wieder Schluss. Ganz schön anstrengend offenbar! Eine Sache will der Entertainer aber dann doch noch wissen: Wie viele Burpees am Tag benötigt man, um so auszusehen wie Ben Zucker? „Die richtigen Pros machen so hundert am Tag“, erklärt der Sänger daraufhin. Bei ihm bleibe es jedoch meist bei einigen wenigen. Scheint auszureichen!