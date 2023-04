Shania und Davina Geiss helfen ihren Eltern nicht – Manuel Flickinger kritisiert ihr Benehmen

Bei den Geissens herrscht Chaos. Es steht ein großes Oktoberfest an. Auf die Hilfe ihrer Töchter können Robert und Carmen dabei allerdings nicht zählen. Lesen Sie hier mehr:

Auf RTLZWEI können die Zuschauer in den neuen Folgen wieder am Jetset-Leben der Geissens teilhaben. In den aktuellen Folgen steckt die Millionärs-Familie mitten in den Vorbereitungen für das „Geissens“-Oktoberfest in St. Tropez, zu dem rund 180 Personen eingeladen sind. Bei so vielen geladenen Gästen können Robert und Carmen Geiss jede Hilfe brauchen – ihr Nachwuchs drückt sich allerdings vor den Aufgaben, die ihre Eltern ihnen auftragen.

MANNHEIM24 verrät, wieso Promi-Experte Manuel Flickinger das Verhalten von Shania und Davina Geiss kritisiert.

In den neuen Folgen auf RTLZWEI möchten sie sich eigentlich für die große Sause in Stimmung bringen. Doch das Chaos ist vorprogrammiert: Der Geissens-Nachwuchs packt nicht mit an, was Carmen zur Weißglut bringt.