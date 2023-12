ESC-Legende rechnet mit DSDS, The Voice & Co. ab: „Junge Menschen werden benutzt”

Von: Lisa Klugmayer

Im deutschen TV gibt es unzählige Castingshows. ESC-Moderator Peter Urban überrascht nun mit seiner harten Kritik an DSDS, „The Voice of Germany“ und Co.

München – 26 Jahre lang war er die Stimme des ESC, 2024 moderiert Peter Urban nun das letzte Mal den Eurovision Song Contest. Grund genug für ihn auf die aufregendsten Momente seiner Karriere zurückzuschauen, über beeindruckende Begegnungen mit Stars zu plaudern und zu verraten, was er eigentlich ehrlich von den ganzen Talentshows im Fernsehen hält.

Rundumschlag vom ESC-Legende Peter Urban: Das hält er wikrlich von Castingshows wie DSDS

Peter Urban hat schon die ganz Großen vor dem Mikrofon gehabt, aber auch Karriereanfänge beim ESC beobachten können. Doch was hält er eigentlich von den unzähligen Castingshows im deutschen TV wie DSDS oder „The Voice of Germany“? Nicht so viel, wie er bei „Der Schlagerbrunch“ nun verrät. „Da gibt es gute und schlechte. Einer der besseren ist Voice“, so Urban.

„Allerdings muss ich sagen: Da wird manchmal den jungen Künstlern eine Szene vorgegaukelt, die nicht realistisch ist“, kritisiert er. Die Kandidaten würden glauben, dass sie mit dem Sieg den Start für eine große Karriere hingelegt hätten. Das sei auch einigen tatsächlich gelungen, die hätten aber auch danach hart gearbeitet. Der größte Kritikpunkt von Peter Urban: „Wenn man nur Songs nachsingt, kann man keine Karriere machen“.

ESC-Legende rechnet mit DSDS, The Voice & Co. ab: „Junge Menschen werden benutzt”

Diese Castingshow-Kandidaten hätten zwar die Fähigkeiten, gut nachzusingen, aber das reiche nicht für eine Laufbahn. „Und heutzutage als Musiker zu leben, Geld zu verdienen, ist noch schwieriger geworden. Die Plattenverkäufe sind runter, CD-Verkäufe. Man kann eigentlich nur verdienen durch Auftritte, aber die muss man auch erstmal bekommen“, gibt Peter Urban zu denken.

Das Business sei nicht einfach. „Und ich denke, manchmal ist es nur, um Entertainment im Fernsehen zu schaffen, werden da junge Seelen, junge Menschen benutzt und werden Illusionen geschürt, die komplett unrealistisch sind. Und das tut mir manchmal weh“, so Peter Urban abschließend.

Apropos DSDS: Auch 2024 setzt RTL auf „Deutschland sucht den Superstar“ und eine prominent besetzte Jury. Diesmal sitzt auch DSDS-Siegerin Beatrice Egli in der Jury. Verwendete Quellen: BR Schlager/Der Schlager Brunch – Folge vom 03.12.2023