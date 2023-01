Bergdoktor-Comeback: Elisabeth Baulitz nach fast 10 Jahren wieder an Hans Sigls Seite

Neue Rolle

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Erbas schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach fast zehn Jahren kehrt Elisabeth Baulitz bei „Der Bergdoktor“ an die Seite von Hans Sigl und Co. zurück. In der ZDF-Serie spielt sie einst den Flirt von Hans Gruber. Nun hat sie eine neue Rolle.

Ellmau – Kurz vor dem Jahreswechsel startete im ZDF die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“. Dort gab es nicht nur ein Wiedersehen mit Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53), seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50) und den anderen Hauptfiguren der Arztserie, sondern auch mit einem altbekannten Gesicht: Elisabeth Baulitz (49) war nämlich bereits ab 2014 in insgesamt sieben Episoden Teil der seit 2008 laufenden Erfolgsreihe.

Elisabeth Baulitz spielte schon bei „Der Bergdoktor“ mit – Flirt mit Martin Grubers Bruder Hans

Die malerische Alpenkulisse trügt, denn am Gruberhof spielt sich in Staffel 16 ein Familiendrama ab: Der Zoff zwischen Dr. Martin Gruber und den Pflügers eskalierte zuletzt so richtig. Doch obwohl es in der Serie selbst derzeit hochdramatisch zugeht, durfte sich die ZDF-Zuschauer am Donnerstag (26. Januar) über die Rückkehr eines altbekannten Gesichts freuen – erkannt hat Elisabeth Baulitz allerdings wohl nicht jeder.

+ 2014 war Elisabeth Baulitz bereits bei „Der Bergdoktor“ zu sehen, verdrehte damals als Lehrerin Mia Thalbach Hans Gruber, dem Bruder des Titelhelden, den Kopf. Nun trat sie erneut in der ZDF-Serie auf, allerdings in einer ganz anderen Rolle (Fotomontage) © ZDF/Stefanie Leo/Erika Hauri

Von 2014 bis 2015 hatte die 49-Jährige in sieben „Der Bergdoktor“-Episoden bereits die Rolle der Mia Thalbach übernommen. Zur Erinnerung: Vor fast zehn Jahren versuchte die hübsche Lehrerin im Handlungsverlauf das Herz von Hans Gruber zu erobern. Die Liebelei war damals sogar ein Grund für die Trennung zwischen Hans Sigls Serienbruder und der „Wilder Kaiser“-Wirtin Susanne Dreiseitl (Natalie O’Hara, 46).

Kritik am „Bergdoktor“ – Fachzeitschrift für Ärzte kritisiert ZDF-Serie: „Der Bergdoktor“ mag bei seinen Zuschauern bestens ankommen, von fachlicher Seite gab es dahingegen schon Kritik an der Serie. Das Deutsche Ärzteblatt charakterisierte Protagonist Dr. Martin Gruber als unkollegialen Besserwisser, dessen Serienalltag nur wenig mit dem tatsächlichen Arztberuf zu tun habe. Die ZDF-Reihe sei klischeebehaftet und vermittele das „klassische Arztbild aus den alten Heimatfilmen“.

Elisabeth Baulitz wieder an der Seite von Hans Sigl beim „Bergdoktor“ – doch in neuer Rolle

In Folge 5 der 16. Staffel („Im Netz“) gab Elisabeth Baulitz nun ihr „Der Bergdoktor“-Comeback. Diesmal verkörpert sie allerdings nicht Mia Thalbach, sondern Katja Becker, eine beratungsresistente Patientin, die auf Martin Grubers ärztliche Expertise verzichtet und sich selbst therapieren möchte. Ihrer ehemaligen Rolle sieht sie nicht mehr allzu ähnlich: Ihre braune Wallemähne hat sich gegen einen strengere, dunkelblonde Frisur getauscht.

Die 49-Jährige hat sich als Schauspielerin auch in anderen namhaften Produktionen bewiesen, darunter „Tatort“, „In aller Freundschaft“ oder „Die Rosenheim-Cops“. Teil des heftigen Familiendramas, das die Zuschauer der Arztserie in Atem hält, ist sie allerdings nicht mehr. Martin Gruber musste jüngst seinem Bruder Hans die große „Bergdoktor“-Lüge gestehen – und den Hof anschließend verlassen! Verwendete Quellen: „Der Bergdoktor“ (ZDF; Staffel 16, Folge 5), der-bergdoktor-fanclub.de

Rubriklistenbild: © ZDF/Stefanie Leo/Erika Hauri