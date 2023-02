„Bergdoktor“ knapp vor dem „Bozen-Krimi“

Teilen

„Der Bergdoktor“ Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, M) im Kreise seiner Fernsehfamilie. © Erika Hauri/ZDF/dpa

Kann der „Bergdoktor“ den Zwist mit seinem Bruder doch noch beilegen oder wird er Elmau verlassen und nach New York gehen? Das hat die Fernsehnation am Donnerstagabend am meisten bewegt.

Berlin - Die Familienserie „Der Bergdoktor“ hat am Donnerstagabend zur besten Sendezeit das Quotenrennen für sich entschieden. Das ZDF zog um 20.15 Uhr damit 6,16 Millionen Zuschauer an, das entsprach einem Marktanteil von 22,4 Prozent.

Dicht dahinter lag das Erste mit dem „Bozen-Krimi“. Die Episode „Weichende Erben“ wollten 5,94 Millionen Menschen (21,8 Prozent) sehen. Davor zeigte die ARD um 20.15 Uhr einen „Brennpunkt“ zur Erdbebenkatastrophe (5,61 Millionen, 20,2 Prozent).

Der Privatsender RTL lockte mit der Show „Achtung Verbrennen!“ 1,35 Millionen Zuschauer (5,1 Prozent) vor den Fernseher. Sat.1 setzte auf die Thrillerserie „Blackout“ - das wollten 1,13 Millionen (4,3 Prozent) sehen. Vox kam mit dem Fantasyfilm „Der Hobbit - Smaugs Einöde“ auf eine Million Zuschauer (4,5 Prozent).

Die Doku-Soap „Roadtrip Amerika“ bei Kabeleins sahen 910.000 (3,4 Prozent). Mit der ProSieben-Rankingshow „Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera“ verbrachten 700.000 Zuschauer (2,9 Prozent) ihren Abend. Die Sozialreportage „Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt“ auf RTLzwei wollten 580.000 Zuschauer (2,2 Prozent) sehen. dpa