„Bergdoktor“-Star Ines Lutz wieder am TV-Set mit Monika Baumgartner

Ines Lutz hat nach ihrem Ausstieg beim „Bergdoktor“ nun eine besondere Reunion gefeiert. Bei Instagram berichtet sie von einem Projekt mit einer ehemaligen Kollegin der Arztserie.

München – Ines Lutz (39) macht ihren Fans ein besonderes Geschenk: Bei Instagram postet sie ein gemeinsames Bild mit ihrer ehemaligen „Bergdoktor“-Kollegin Monika Baumgartner (71) alias Lisbeth Gruber. „Ihr Lieben, Treuen! Ich weiß nicht, ob aus meiner Geschichte jemals ein Film wird. Aber drei Minuten daraus haben wir gedreht“, schreibt Lutz zu dem Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Team und Baumgartner zu sehen ist.

Dabei hält sie zudem eine Filmklappe mit dem Titel ihres Debütfilms als Drehbuchautorin, „Wir sind doch alle Schwestern“, in die Kamera. Das hinzugefügte Hashtag #WhenColleaguesAreTrueFriendsInDeed („Wenn Kollegen wirklich wahre Freunde sind“) deutet an, dass die beiden Schauspielerinnen eng miteinander verbunden sind.

Lutz spielte von 2013 bis zu ihrem Ausstieg 2022 in der beliebten ZDF-Arztserie „Der Bergdoktor“ die Rolle der Anne Meierling, die am Ende nach der Trennung von Martin Gruber (Hans Sigl, 53) Ellmau verlässt. „Für mich werden Martin und Anne auch immer das Traumpaar bleiben“, schwelgt ein Fan in einem Kommentar zu dem Foto in Erinnerungen. „Komm’ doch einfach wieder zurück, liebe Anne“, wünscht sich eine weitere Userin. „Die Fans warten auf dich und die Serie ‚Bergdoktor‘ passt einfach so gut zu dir.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Kehrt Anne jemals zum „Bergdoktor“ zurück?

Es besteht allerdings wenig Hoffnung, dass die Rolle der Anne noch einmal beim „Bergdoktor“ zu sehen ist. „Ines Lutz hat die Rolle im ‚Bergdoktor‘ geliebt, aber sie ist auserzählt und zu Ende“, erklärte Lutz‘ Agentur auf Nachfrage des „Bunte“-Magazins im März 2023. Auf neue Folgen der Arztserie müssen Zuschauer allerdings nicht verzichten, die Dreharbeiten zur 17. Staffel laufen derzeit. Voraussichtlich ab Anfang 2024 sollen die neuen Episoden im ZDF ausgestrahlt werden.

Apropos Bergdoktor: Ronja Forcher ist zurück in der Region Wilder Kaiser. Abseits der Dreharbeiten zu der beliebten ZDF-Serie vergnügte sich Ronja Forcher mit ihrem Ehemann im See.