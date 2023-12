Eskalation bei „Die Bergretter“: Freundschaft von Markus und Tobias vor dem Aus

Die fünfte Folge der aktuellen „Bergretter“-Staffel hat es in sich. Denn Markus Kofler gerät gleichzeitig mit Tobias und Katharina in Konflikt.

Ramsau – Am vergangenen Donnerstag (7. Dezember) mussten Fans des ZDF-Hits „Die Bergretter“ stark sein: Denn der Sender hatte stattdessen die Weihnachts-Show namens „Die schönsten Weihnachts-Hits“ im Programm. Die Benefizgala, moderiert von Carmen Nebel (67), unterstützt die beiden christlichen Hilfsorganisationen „Brot für die Welt“ und „Misereor“.

In der ZDF-Mediathek war die vorletzte Episode von Staffel 15 allerdings verfügbar. In 88 Minuten hat sich vor allem für Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) schlagartig einiges verändert …

„Die Bergretter“: Tobias kündigt Markus die Freundschaft

In „Dünnes Eis“ ging es auf ganzer Linie wild zu: Ein Panoramaflug zum 50. Geburtstag von Lutz Stritzinger (Tom Radisch, 41) endete in einer Katastrophe. Der Grund dafür war der neue Freund seiner Tochter Alina (Laila Marie Noëlle Padotzke, 18): Joshua (Luke Matt Röntgen, 20). Lutz Stritzinger flippte aus und sorgte für Chaos im Cockpit, was zum Absturz des Hubschraubers führte.

Daneben wurde Markus von Elisa Rödder (Sonja Kirchberger, 59) erpresst, er ließ sich jedoch nicht darauf ein. Die Schuld gab er stattdessen seinem besten Freund Tobias Herbrechter (Markus Brandl, 48). Dieser wirft ihn daraufhin aus seinem Hotel raus. Auch die Freundschaft beendet er nach dessen Anschuldigungen.

Dicke Luft zwischen Markus und Katharina bei den „Bergrettern“

Auch zwischen Markus und Katharina Strasser (Luise Bähr, 44) kriselte es wieder, die seit Ende von Staffel zehn ein Paar waren. In der 13. „Bergretter“-Staffel nahm die Beziehung der beiden ein tränenreiches Ende.

Nach einem emotionalen Gespräch im Zelt bahnte sich nun zunächst ein Kuss an. Doch Markus offenbarte ihr, dass er Gefühle für Alexandra Winkler (Viktoria Ngotsé, 34) hat. Deshalb distanziert sich auch Katharina von ihm. Ihr Kinderwunsch belastet sie, und sie fühlt sich betrogen. Denn die neue Frau an Markus‘ Seite ist bereits Mutter …

Seit Mitte November ist die 15. Staffel der ZDF-Hit-Serie in vollem Gange. Am 14. Dezember geht es mit dem Staffelfinale und Episode sechs „Höhenfeuer“ wie gewohnt um 20:15 Uhr im ZDF weiter. Verwendete Quellen: ZDF, Ruhr24.de